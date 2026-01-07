我的頻道

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

綿陽博物館戰國青銅器 竟刻「李世民」 疑涉文物造假

中國新聞組／北京7日電
網友發現綿陽博物館展出的「戰國青銅器」上刻著「李世民」三個字。（視頻截圖）
南京博物院涉倒賣文物醜聞後，文物保護工作引發關注。有遊客2日在社交平台發帖稱，在四川綿陽市博物館「鳳兮楚兮—荊楚文物精華展」的臨時特展上，一件戰國青銅敦的表面竟有唐太宗「李世民」三字，疑涉文物造假。對此，館方聲稱借來的，是在收藏家間輾轉過程中被人刻上的，引發熱議。

上游新聞報導，從遊客曬出的圖片可見，該刻字印記較新，呈白色，在青銅器黑色表面顯得格外醒目。遊客說，這件青銅敦是他進入展場後首個看到的展品，發現刻字時他感到十分驚訝。

這件戰國時期的國家二級文物為何會出現唐太宗李世民的名字？綿陽市館工作人員3日澄清稱，這件青銅敦並非綿陽市立博物館館藏，而是為舉辦此次特展從荊州博物館借調而來。它出土於江陵李家台四號墓，具體出土年份未知。

 「很多人都猜測這是最近才刻上去的，其實不是。」工作人員解釋，該刻字是文物出土後，在收藏家間輾轉過程中被人刻上的。而博物館歸檔正式入藏時，這些字就已經在文物表面了。

儘管博物館強調刻字系「歷史遺留問題」，但網友質疑布展時未對明顯違和的痕跡進行說明或遮擋，這類低階錯誤削弱了博物館的專業公信力。

也有不少網友紛紛質疑，「民間收藏家為什麼要刻唐朝皇帝的名字？」、「我想問問，誰家那麼大氣往骨董上刻字？」

還有網友調侃，「唐朝皇帝穿越了？」、「青銅器就不要看了，現在河南農村造的青銅器，博物館都在買」、「幸好沒刻著『微波爐可用』」、「這就是為什麼不讓在博物館拍照的原因」。

輿論普遍批評民間收藏亂象，部分藏家將文物視為「留言板」，隨意刻字破壞文物原貌。專家指出，此類「歷史補丁」在非國有文物中占比高達62%，暴露鑑定備案機制的漏洞。

南京婦產後復健被忽悠？按摩3小時收費6.8萬 投訴獲全額退款

米蘭冬奧開幕前 武大靖退役 中國短道要靠誰？

