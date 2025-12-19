我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北車站、中山站爆隨機砍人案 2死8傷 嫌犯畏罪跳樓傷重不治

紐約市警今年招募逾4000新血 創單年份新高

天津醫院護士更衣被偷拍 還放色情網站 9分鐘視頻瘋傳

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網傳涉偷拍畫面。（視頻截圖）
網傳涉偷拍畫面。（視頻截圖）

近日有網民在社交平台上爆料，稱天津市西青區一家醫院的護士更衣室內，疑被人安裝了攝像頭，偷拍護士更衣畫面。視頻中，多名護士脫下外衣換上護士服，或是脫下護士服換回外衣的正面畫面清晰可見，其中一段長度約9分鐘的視頻在網上瘋傳，據了解還有30分鐘的版本，均從色情網站流出。目前爆料博主已報警，該醫院也成立專項調查組配合警方調查中。

據華商報大風新聞報導，12月17日，有博主曝料稱天津某醫院護士站更衣室被裝攝像頭，偷拍護士更衣，提醒醫護人員要注意保護好自己的隱私，此事引發關注。

該博主表示，12月9日，一不雅網站流出多段偷拍視頻，攝像頭疑似安裝在桌子上，鏡頭高度與更衣室桌子齊平，畫面中多名女性先後脫下便裝，然後換上護士服，下班後又換回來，護士服上面寫有某某醫院四個字。在多段「脫敏」處理過的照片上，有某某醫院字樣，護士當時正在更衣。

網傳涉偷拍畫面。（視頻截圖）
網傳涉偷拍畫面。（視頻截圖）

該博主表示，網上流出的多段偷拍視頻有原始的，也有經過剪輯的，總時長全部加起來大約有30分鐘，其中被剪輯成「精華版」的一段9分鐘視頻流傳最廣，不知道是何時偷拍的。從護士服上面的醫院名字分析，全國同名的醫院共4家，其中有一家在黑龍江，但從視頻裡護士說話的口音判斷，他最終確定該醫院位於天津市西青區。

12月11日，該博主撥打了天津110報警，引起高度重視，「那家醫院有兩個院區，警方指令當地派出所前去核查了」，事後有民警聯繫他，並告知他經調查，此事確實發生在那家醫院。他同時提醒女性要注意保護好自己的隱私，一旦發現更衣間情況異常要及時報警求助。

網傳涉偷拍畫面。（視頻截圖）
網傳涉偷拍畫面。（視頻截圖）

西青區公安分局中北派出所稱此事尚在調查處理中。涉事醫院17日回應，已成立專項調查組，配合警方開展偷拍排查工作。天津市西青區衛健委工作人員昨表示，警方已介入調查此事，具體情況以警方調查結果為準，「我們配合警方進行調查」。

據極目新聞報導，從爆料博主披露的現有事實來看，這絕非單一孤立事件，背後極有可能隱藏著一條完整的偷拍黑色產業鏈。面對如此隱蔽而猖獗的黑色產業鏈，每一次個案的曝光都不應被輕輕放過，警方調查必須徹底、透明、一查到底，讓不法分子付出沈重代價。

此事引發網友熱議，紛紛留言評論：「這也太可怕了吧，到底是什麽人把這個攝像頭放進去的，必須要找出來人」，「不是內部人員也進不去吧」，「內部人幹的」，「不明白換個工服有啥好看的」，「很像當年北京某醫院浴室被偷拍事件」，「偷拍產業鏈是沒人管是吧？」。

上一則

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

下一則

貴州00後腦癱女做美妝博主 3年靠拍片幫家中還債40多萬

延伸閱讀

中博主靠精準煮蛋出名 3天漲粉200萬 全網「抄作業」

中博主靠精準煮蛋出名 3天漲粉200萬 全網「抄作業」
貴陽女洗浴被大媽偷拍 驚見多人裸照「水匯員工沒人理我」

貴陽女洗浴被大媽偷拍 驚見多人裸照「水匯員工沒人理我」
台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」

台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」
台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻