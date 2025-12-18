偷人老婆還有理？相親雙雙隱瞞已婚 男「送上門」被打

李男稱被周女和其丈夫肖男抓傷。（視頻截圖）

湖南邵陽的李男通過婚姻介紹所相親認識李女，兩人很快就成為情侶；某日李男要轉帳給李女時發現對方不姓李，李女坦承自己姓周，正和丈夫肖男鬧離婚，李男也順勢告訴對方自己其實已婚，兩人決定繼續交往並有金錢往來，直到李男稱某日周女和肖男帶人毆打他，雙方才鬧翻。

李男認為自己遇上相親詐騙 ，報警處理；肖男則怒駁「偷別人老婆還有理？」事件引來網友熱議，不少網友諷李男和周女「都是人才」、「臥龍鳳雛天生一對」。

據新京報報導，李男向媒體表示，他今年5月16日通過婚介所介紹認識了一名自稱已離異的李女，兩人很快確立了戀愛關係，5月底他主動轉帳給李女時，發現李女的收款帳戶信息並不姓李，雙方互相追問一番，才知道交往中兩人都隱瞞了重要信息。

李女稱，她實際姓周，李女為化名，在和丈夫鬧離婚；李男也表示同樣有自己的家庭，尚未辦理離婚手續，並非單身。儘管如此，兩人還是決定繼續交往。8月，李男主動聯絡到周女的丈夫肖男，還向其發送了和周女的聊天截圖等信息，說要和肖某「談談」。

李男車內監控拍到有多人擋在車前不讓他離開。（視頻截圖）

聊天截圖內容包括周女對李男說「老公，我離婚如果什麼都不要，你真的能養我嗎？」，李男回答「這還需要問嗎？都說過永遠不離不棄的，雖然我現在錢不多，但我都說過你是我的唯一，我也會努力去掙錢的，而且結婚後我所有的一切都是你的」。

肖某聞訊氣得說：「你一個男人，偷別人的老婆還這麼有道理，他主動打電話給我5次，說要跟我談，你說有什麼好談的」。

李男對媒體表示，其實他當時是想退出的，畢竟周女和肖男還沒離婚，「我想說你們就好好過，我就退出，但之後她（周女）就一直騙我說要離婚，她可以說是脅迫我跟她在一起，說我要是不跟她好的話，她就到我學校去鬧呀」。李男和周女的關係因此變得緊張，周女主動返還了李男的轉款。

不過李男稱，周女要他11月27日去她小區樓下，她把錢給我，沒想到自己到了樓下就遭圍堵，還被周女和其丈夫肖某及其多名親友進車裡毆打他，致他身上多處受傷，車上監控顯示「欺人太甚啊，搶我手機是吧，打死你」，「我車上有監控的，你打嘛打嘛」等的對話，他認為自己遭遇相親詐騙。周女和肖某則否認打人，目前當地警方已受理調查此案。