我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

河南書記訪少林寺 籲維護聲譽形象 釐清寺廟和景區關係

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南省委書記劉寧到嵩山少林景區調研，檢查文化旅遊市場發展情況。（視頻截圖）
河南省委書記劉寧到嵩山少林景區調研，檢查文化旅遊市場發展情況。（視頻截圖）

少林寺住持釋永信涉貪被捕，河南省委書記劉寧14日前往嵩山少林寺及少林景區視察時說，希望宗教界人士帶頭守法遵規、嚴持戒律，處理好「少林寺和少林文化的關係」，釐清「少林寺和嵩山景區、文旅開發的界限」，回歸宗教本真，維護好少林寺的聲譽和形象。

河南日報報導，劉寧14日先前往嵩山少林景區，調研檢查當地文旅市場發展情況，強調要堅持把文旅事業「高質量發展擺在突出位置來抓」，全方位提升遊客服務質量水平，營造更安全有序的文旅市場環境，讓廣大遊客「乘興而來，滿意而歸」。

劉寧在少林景區主要遊覽點，查看遊客服務設施場所，檢查景區管理、安全保障、便民服務等情況時說，要加強綜合監督管理，暢通舉報投訴管道，針對遊客反映強烈的突出問題加大執法檢查力度，嚴肅查處違法違規行為，保障遊客合法權益。

他說，要強化遊客至上、服務至上理念，提升管理服務效能，不斷豐富體驗場景，讓廣大遊客更好觸摸歷史脈搏、體驗文化魅力。

根據報導，劉寧與少林寺住持印樂法師談話時說，希望宗教界人士堅持「宗教中國化」方向，帶頭守法遵規、嚴持戒律，不斷提升宗教修為。並處理好少林寺和少林文化的關係，釐清少林寺和嵩山景區、文旅開發的界限，回歸宗教本真，維護好少林寺的聲譽和形象。並要理順體制機制，強化規範管理，加強文物保護。

爭議性極高、數度遭人舉報及爆料的前少林寺住持釋永信，7月下旬被寺方證實遭帶走調查，並指他涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，且嚴重違反佛教戒律，「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」，隨後便被註銷戒牒，失去住持資格。

11月間，釋永信被河南省新鄉市人民檢察院以涉嫌職務侵占、挪用資金、非國家工作人員受賄等罪嫌批准逮捕。

少林寺 河南 釋永信

上一則

黎智英案引發新聞界對立 記協對裁決遺憾、新聞聯斥抹黑

下一則

黎智英案判詞855頁 李家超斥黎「其行可恥，其心歹毒」

延伸閱讀

砸千萬修建…河南「中華五千年景區」 荒廢淪鬼城

砸千萬修建…河南「中華五千年景區」 荒廢淪鬼城
北京下初雪 景區遊客如織 地面濕滑「骨折患者增多」

北京下初雪 景區遊客如織 地面濕滑「骨折患者增多」
演員浙江景區試戴帽子被要價5元 有挺商家有批「窮瘋了」

演員浙江景區試戴帽子被要價5元 有挺商家有批「窮瘋了」
青島景區「滾龍洞」石縫最寬僅1米 連滾帶爬玩法受捧

青島景區「滾龍洞」石縫最寬僅1米 連滾帶爬玩法受捧

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條