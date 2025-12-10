我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

納蘇郡長布萊克曼宣布競選紐約州長 角逐共和黨提名

紐約邁友善語言城市 10萬市府設備將裝語言翻譯程式

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

中國新聞組／北京10日電
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

31歲的中國公派留德女博士生朱瑞敏（化名麗麗）和她僅2個月大的女兒，日前在德國家中遭斯洛伐克籍丈夫殺害，現場遺留斧頭、刀具及精神類藥物。此案引起廣大關注並登上熱搜，跨國婚姻安全也成為全網議論焦點。

極目新聞、紅星新聞報導，近日，社群平台上有多位網友發文悼念一位在德國求學的31歲女博士生麗麗和她2個月大的寶寶。據麗麗的大學室友表示，她於2020年被公派到德國留學，攻讀博士學位，並於去年8月結婚，才過了不到一年半，就發生悲劇。目前，麗麗的父親已經出發前往德國。

血案發生於11月29日，德國杜塞爾多夫一間公寓，麗麗與2個月大的女嬰在家中遇害，警方隨後逮捕一名傷勢嚴重的43歲男子。該名男子正是死者丈夫，他疑似在行凶後自殘。警方在現場搜出斧頭、刀具及精神類藥物，該男子承認殺害妻女。

據悉，嫌犯為斯洛伐克籍，杜塞爾多夫大學植物生物化學系博士後。

據麗麗的大學室友小劉表示，麗麗是個個性很溫和、有點慢熱的女孩， 「在我認識她十多年的時間裡，從來沒看過她和人發生過衝突」。

小劉稱，麗麗在攻讀碩士研究生階段時與丈夫相識，對方當時作為交換生來到中國學習，但兩人當時並未交往，直到麗麗去德國後才與男方確定戀愛關係。

麗麗去年回中國辦了婚禮，還帶著男方家長在北京玩了一回，之後夫妻倆還在中國度了蜜月。

小劉進一步稱，她在12月5日得知了麗麗遇害的消息，當時大學班長組建了一個群聊，希望為麗麗的父母籌集赴德旅費。發起籌款的班長表示，麗麗的同學和研究生實驗室的同學們也籌集了一筆資金供給她父母。他強調，消息讓人非常遺憾，「麗麗真的是一個很努力、很樸素的人」。

目前屍檢已完成但未公開結果，犯案動機待公布。不過，鄰居證實事發前公寓曾傳出激烈爭吵，但並無家暴紀錄。

針對跨國婚姻安全，有輿論呼籲中國駐外機構建立留學生婚戀風險評估指南、家暴快速反應通道，並強化反家暴教育涵蓋跨國族群。

德國 家暴 留學生

上一則

貴陽女洗浴被大媽偷拍 驚見多人裸照「水匯員工沒人理我」

延伸閱讀

中國女博士生與嬰在德遇害 外籍夫認行凶

中國女博士生與嬰在德遇害 外籍夫認行凶
高雄命案槍手曾出國特訓 行凶前和妻擁別 估拿數百萬安家費

高雄命案槍手曾出國特訓 行凶前和妻擁別 估拿數百萬安家費
3個多月內第2宗… 北卡又傳無證客刺傷人 捷運逞凶

3個多月內第2宗… 北卡又傳無證客刺傷人 捷運逞凶
俄羅斯威脅下德國修改兵役 Z世代怒：誰開戰誰去打仗

俄羅斯威脅下德國修改兵役 Z世代怒：誰開戰誰去打仗

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位