去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

31歲的中國公派留德女博士生朱瑞敏（化名麗麗）和她僅2個月大的女兒，日前在德國 家中遭斯洛伐克籍丈夫殺害，現場遺留斧頭、刀具及精神類藥物。此案引起廣大關注並登上熱搜，跨國婚姻安全也成為全網議論焦點。

極目新聞、紅星新聞報導，近日，社群平台上有多位網友發文悼念一位在德國求學的31歲女博士生麗麗和她2個月大的寶寶。據麗麗的大學室友表示，她於2020年被公派到德國留學，攻讀博士學位，並於去年8月結婚，才過了不到一年半，就發生悲劇。目前，麗麗的父親已經出發前往德國。

血案發生於11月29日，德國杜塞爾多夫一間公寓，麗麗與2個月大的女嬰在家中遇害，警方隨後逮捕一名傷勢嚴重的43歲男子。該名男子正是死者丈夫，他疑似在行凶後自殘。警方在現場搜出斧頭、刀具及精神類藥物，該男子承認殺害妻女。

據悉，嫌犯為斯洛伐克籍，杜塞爾多夫大學植物生物化學系博士後。

據麗麗的大學室友小劉表示，麗麗是個個性很溫和、有點慢熱的女孩， 「在我認識她十多年的時間裡，從來沒看過她和人發生過衝突」。

小劉稱，麗麗在攻讀碩士研究生階段時與丈夫相識，對方當時作為交換生來到中國學習，但兩人當時並未交往，直到麗麗去德國後才與男方確定戀愛關係。

麗麗去年回中國辦了婚禮，還帶著男方家長在北京玩了一回，之後夫妻倆還在中國度了蜜月。

小劉進一步稱，她在12月5日得知了麗麗遇害的消息，當時大學班長組建了一個群聊，希望為麗麗的父母籌集赴德旅費。發起籌款的班長表示，麗麗的同學和研究生實驗室的同學們也籌集了一筆資金供給她父母。他強調，消息讓人非常遺憾，「麗麗真的是一個很努力、很樸素的人」。

目前屍檢已完成但未公開結果，犯案動機待公布。不過，鄰居證實事發前公寓曾傳出激烈爭吵，但並無家暴 紀錄。

針對跨國婚姻安全，有輿論呼籲中國駐外機構建立留學生 婚戀風險評估指南、家暴快速反應通道，並強化反家暴教育涵蓋跨國族群。