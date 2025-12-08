我的頻道

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

嬰兒被褥印fuck、sex等英文字 家長：這個真忍不了

中國新聞組／北京8日電
一位家長發布視頻稱自家孩子的嬰兒被褥出現不雅英文單詞。（視頻截圖）
一名網友昨天在網上發布視頻稱，自家孩子的嬰兒被褥上出現「young girl」、「fuck」、「sex」等不雅英文單詞，他原本想找製造廠商投訴，但被褥上未標示廠家名稱，投訴無門，於是發視頻提醒其他家長留意這類被褥可能對孩子造成不良影響。視頻經報導後上了微博熱搜，大批網友直呼嬰兒被出現這些不雅英文字實在離譜，必須查出打擊。

據羊城晚報報導，發布視頻的父親說，這條隨嬰兒奶粉附贈的寶寶被褥，是幾年前別人送的，一直沒拆開，從外包裝也看不到這些英文，因為被疊在裡面了，直到最近拆開才看到，覺得「這個真忍不了」。他表示，「上面沒有商標和牌子，應該就是小廠房做出來的，只有一個水洗標上有4個韓文字體，無法確認廠家」。

一位家長發布視頻稱自家孩子的嬰兒被褥出現不雅英文單詞。（視頻截圖）
這位父親說，因為標示不清，他投訴無門，於是拍了視頻發布在網上，希望提醒大家提高警惕，防止對孩子造成不良影響。

視頻內容引發網友熱議，有網友稱，「應該是小廠做的，隨便找個圖案，沒人懂英文，沒有設計，也沒有法務，可以理解」，「趕緊舉報，說不定立功了」，「得查這家公司的背景」，「什麽牌子的奶粉？能選這種贈品也說明這家奶粉品牌不太行啊」，「溯源，舉報，查封」，「可能是直接套用國外圖庫來的」，「這些單詞有好幾個是都錯的，而且也無法連詞成句，可能來自國外嗎？」。

也有網友分享自己的經歷：「我書讀的少，買衣服的時候上面有英文都得拿手機翻譯過才敢買」，「還有衣服，有的印的是大麻的葉子」，「我之前衣服上印了個fool，我穿了三年」，「所以學點兒英文還是有幫助的」，「所以懂英文也不好，還好我是英語白癡」。

有網友稱，這被子背後是兒童用品生產和監管環節的漏洞，很多贈品、附產品往往出自代工廠或小作坊，生產流程粗糙，缺乏內容審核，家長也容易因為是贈品而放鬆警惕，很少會仔細檢查上面的文字或圖案。但孩子接觸的物品，無論是不是贈品，都不應成為監管盲區。

大麻 微博

