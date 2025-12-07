公考槍手一條龍替考89次 牟利逾1000萬 獲公職百人被炒

一個犯罪集團長期組織代考「槍手」，跨十餘省市替考，涉案金額逾1000萬元人民幣。(取材自澎湃新聞)

中國一個犯罪集團長期組織代考「槍手」，跨十餘省市替考，涉案金額逾1000萬元人民幣(約141萬美元)，案件經法院審理後，100餘名考生通過作弊手段入職黨委、政府、公安、農村基層組織等部門，案發後相關人員均被開除公職。整條犯罪鏈上的相關人員，均受到法律嚴懲。

南方都市報報導，廣東省高級人民法院微信 公眾號在6日披露案件詳情。2014年至2020年，被告人張某潔、陸某強、李某共謀組織考試作弊，以自身及數十名高學歷人士為「槍手」組建替考「團隊」。

透過介紹、網路刊登廣告、設定關鍵字，或在QQ群、微信群等招攬參加國家考試的被告人馮某偉、王某等數十名考生，提供線上報名指導、製作虛假證件、現場代考等「一條龍」替考服務。

張某潔等人根據考生性別、長相特徵和報考考試種類，從團隊中選擇面容相似、專業對口的槍手替考，再安排技術人員用電腦合成兼具考生和槍手面部特徵的照片，用於線上報考和提供給被告人黃某水偽造證件，由槍手持假准考證和身分證混入十餘省市的考場，利用考試組織部門身分驗核漏洞，代替考生參加國家公務員考試等法律規定的國家考試89次。

張某潔等人還通過上述方式在事業單位考試等其他考試中，多次組織作弊。張某潔等人累計收取替考費用逾1000萬元。100餘名考生通過作弊手段入職黨委、政府、公安、農村基層組織等部門。案發後，人民法院通報以作弊手段獲取公職的王某等人所在單位，要求嚴肅處理，相關人員均被開除公職。

鶴山市人民法院一審認為，被告人張某潔、陸某強、李某等16人在法律規定的國家考試中，組織作弊，情節嚴重，構成組織考試作弊罪。被告人馮某偉等18人讓他人代替自己參加法律規定的國家考試，構成代替考試罪。被告人黃某水偽造、變造居民身分證，情節嚴重，其行為構成偽造、變造身分證件罪。

據此，以組織考試作弊罪分別判處主犯張某潔、陸某強、李某有期徒刑五年六個月至五年不等，並處罰金100元至70萬元不等；以組織考試作弊罪、偽造、變造身分證件罪對其他被告人進行判處。宣判後，部分被告人提起上訴。江門市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。