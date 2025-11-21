17歲女被繼父性侵 錄視頻向母求救 法院竟然只判4年

我的頻道

中國新聞組／北京21日電
示意圖。（取材自紅星新聞）
示意圖。（取材自紅星新聞）

17歲少女吳小某（化名）因母親改嫁，母女倆搬到繼父張某家共同生活，期間，張某趁機性侵了吳小某，吳小某因曾見母親被繼父家暴，加上繼父以其有殺人罪前科威脅就範，吳小某不敢反抗，被繼父性侵得逞。事後，吳小某將繼父錄下性侵她的視頻以微信傳給母親求救，母親報警抓獲繼父。繼父在庭上辯稱吳小某是自願與他發生關係，吳小某全程未反抗。法官找來專家分析吳小某事發時的心理狀態後，認定張某構成強姦罪，將他判刑4年6個月。

11月21日，最高法院發布2025年中國反家暴典型案例，經媒體報導後，今天登上了微博熱搜第一，「女孩被繼父強姦錄視頻向母親求救」等話題引來大批網友熱議。

據瀟湘晨報引述最高法院判決書，2022年7月，吳小某（化名，女，時年17歲）來到某市與其母親、繼父張某等人共同生活，吳小某從母親口中得知並親眼目睹張某對母親實施家庭暴力行為。

2022年10月5日晚，吳小某的母親因與張某發生爭吵而離家不敢回，其間張某告訴吳小某自己曾因故意殺人被判刑。22時許，兩人發生性關係，其間張某用手機錄製視頻。之後，吳小某將視頻發微信向母親求救，其母報警。張某逃跑未果，在出租房內被公安人員抓獲。

案件審理過程中，就涉案性行為是否違背被害人意志，檢察機關申請在未成年人心理方面有專門知識的人就案涉視頻中被害人行為出具分析報告，法院准許該申請並通知有專門知識的人出庭質證。

法院生效裁判認為，吳小某因知曉張某曾因故意殺人被判刑並多次對吳小某母親實施家暴，基於對張某的懼怕，在被性侵時未予反抗具有合理性，符合家暴情境下被害人的心理和生理特徵。有專門知識的人出具的分析報告及其出庭時發表的意見專業性強，說理清晰、合乎邏輯，與在案其他證據無矛盾，可以作為證據使用。

綜上，張某以精神控制等手段使吳小某不敢反抗，與吳小某發生性關係的行為已構成強姦罪，依法判處有期徒刑4年6個月。

不過這個判決被許多網友質疑「判太輕」：「才4年真是招笑了」，「對方還是未成年才判4年」，「打架鬥毆都不止4年吧」，「抓隻鸚鵡都比他判得久」，「這會應該已經出來了」，「犯罪成本真是低，鼓勵犯罪」，「累犯不應該從重嗎？」，「少女被性侵時沒反抗才判這麼輕？」。

