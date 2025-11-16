「在美車禍去世」1個月後…說唱歌手孩子王官宣復活

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
中國說唱歌手「孩子王」被傳出在美國發生嚴重車禍身亡，又突然宣布復活。(取材自微博)
曾一度被全網悼念的說唱歌手「孩子王」，在「死亡」近一個月後，突然上演了一出驚掉所有人下巴的「復活」大戲。他14日在粉絲群發布長文，官宣回歸，並解釋了一系列離奇經過，讓這場「被死亡」的鬧劇瞬間衝上熱搜。

河南娛樂領域創作者「文小娛」報導，在這份聲明中，孩子王承認自己確實在美國遭遇了車禍，但堅決強調「沒有死亡」。對於最關鍵的長達一個月失聯，他給出的理由是：手機在車禍中損毀或遺失，且沒有手機卡，導致他無法聯繫外界和國內親友。

至於為何遲遲不現身闢謠，他列出了四大原因：一是需要時間收集網絡造謠者P圖的證據；二是不願消費所謂的「死人流量」；三是車禍受傷需要靜養；最後，是想利用這段「安靜的時間」把新專輯做完。他還順帶澄清了幾個身份信息，聲稱自己「不是28歲，不是湖南人，也沒有車禍去世」，並高調宣布轉型，表示「不可能一輩子做孩子王」，要告別過去的「抽象」人設，鼓勵粉絲去尋找真正熱愛的事業。

這番解釋聽起來邏輯自洽，但一個巨大的矛盾點卻讓網友們直呼「看不懂了」：如果他本人一直活著，那麽一個多月前，他母親在朋友圈公開發布的那條「愛子文博已離世，願他在另一邊安靜、幸福」的訃告，又是從何而來？

報導說，孩子王的聲明對此關鍵矛盾避而不談，這直接引發了全網質疑。有觀點猜測，其母親的訃告可能被偽造或被誤讀了；但更多網友則揪住細節提出靈魂拷問：既然他後來能聯繫上洛杉磯的朋友幫忙購買新手機，為何不第一時間先給媽媽報個平安、阻止這場烏龍？

此外，他「拒絕消費流量」的說法也受到了挑戰。部分網友犀利指出，若真想遠離紛擾，為何偏偏選擇在事件即將平息時高調回歸？這波操作很難不讓人懷疑是在刻意制造「反轉熱度」，為復出和新專輯造勢。當然，也有支持者認為，養傷和專注創作的理由合乎情理，不應過度揣測。

報導指出，無論如何，這場從「全網悼念」到「本人闢謠」的離奇反轉，已不僅僅是一場個人鬧劇。它更像是一面鏡子，照出了網絡時代信息傳播的荒誕與脆弱。

