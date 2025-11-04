涉賭詐290億人民幣 緬北詐團白家犯罪集團一審5人判死

白家電詐園區。（取材自央視）

中國近來持續公告打擊緬北電詐，中國公安部日前偵破的緬北果敢「白家犯罪集團」專案，該集團涉賭、詐等資金290多億（人民幣，下同，約40.7億美元）。廣東省深圳市中級人民法院4日一審公開宣判白家犯罪集團案，對其中5名被告人判處死刑 。

據央視，2025年11月4日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判白家犯罪集團案。對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益五名被告人判處死刑；對李福壽、李志德兩名被告人判處死刑，緩期兩年執行；對郭建政、潘憲等5名被告人判處無期徒刑；對李龍華、羅文鼎等九名被告人判處20年至三年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

經審理查明，以白所成、白應能、白應蒼等家族核心成員為首要分子，以李福壽等家族成員、親信下屬及李龍華等武裝頭目為重要成員的白家犯罪集團，利用白家家族在緬甸 果敢地區的影響力，依託家族武裝力量，通過自行修建、合作開發等方式設立百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區，招攬、吸引楊立強、潘憲、鄢杰峰等多名「金主」入駐並提供武裝庇護。

白家犯罪集團夥同「金主」實施電信網路詐騙 、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫、組織他人偷越國（邊）境等犯罪活動，涉賭、詐等資金290多元，造成六名中國公民死亡、一名中國公民自殺、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結伙販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。

深圳市中級人民法院認為，被告人白所成、白應蒼等人組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等12項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。