廣西男被洪水圍困 無人機僅花1分鐘將他平安「吊出」

賴先生操作無人機吊運被困男子。（視頻截圖）

廣西近日暴雨引發多地洪水，其中，柳州市三江縣一名男子的房子被洪水淹沒，他站在天台上求救，由於衝鋒舟等救援遲未到達，眼看水已漫到二樓，當地村民賴先生於是操作農用無人機 ，僅花1分鐘就將這名受困天台的男子吊運救出。由於農用無人機依規定不能載人飛行，賴先生的做法引發不同看法；賴先生說，他知道載人違規，當時純粹是救人心切，不建議模仿。

據新京報報導，受上游貴州來水及持續降雨影響，廣西多條河流出現超警洪水。6月24日，廣西三江縣突發洪水，當日一名男子被農用無人機吊運逃離洪水的視頻引發關注。

實施救援的無人機操作者賴先生說，當天18時許，一棟建於上世紀五六十年代的老房子被洪水淹沒，水漫至二樓，一男子在天台求救。他擔心房屋有垮塌風險，且因水勢過急， 衝鋒舟一個多小時仍未能抵達男子被困點，情急之下，他決定使用無人機施救。

賴先生介紹，救援時，他在無人機吊運繩索的一端綁上沙袋，並加裝保險 扣，通過電話引導被困者坐在沙袋上、並用保險扣將手腳綁好後將其吊離，整個過程持續一兩分鐘。

他表示，自己從去年8月開始操作無人機，救援所用機型為最大吊運重量約100公斤的農用無人機，平時用於吊運水泥、磚頭及噴灑農藥。

根據「民用無人駕駛航空器運行安全管理規則」，限用類無人駕駛航空器系統是最大審定起飛重量為25公斤及以上，不用於載人飛行、不進入融合空域飛行且不在地面人員稠密區域飛行的無人駕駛航空器系統。

針對網民質疑「無人機載人違規」及「飛行高度過高」的問題，賴先生回應稱，「我知道載人是違規的，但當時擔心房子坍塌，救人心切，不建議大家模仿」。他還表示，飛行高度控制在20米左右，飛行途中還要避開大量電線與樹木。