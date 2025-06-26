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付3萬5種牙 牙拔光診所倒閉 深圳老人：現在只能喝點粥

中國新聞組／廣州26日電
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患者徐先生的牙全被拔光，如今診所跑了，他說滿口牙沒了很不方便，自己暫時只能吃點粥。（視頻截圖）
患者徐先生的牙全被拔光，如今診所跑了，他說滿口牙沒了很不方便，自己暫時只能吃點粥。（視頻截圖）

多名患者近日稱他們在廣東省深圳市南山區的「美澳口腔」診所看牙，已經交了全款，診所卻突然倒閉「跑路」，其中一名老人交了35000元（人民幣，下同）準備種牙（植牙），滿口牙齒被診所拔光，3周後前往取模卻發現人去樓空，現在全口牙沒了只能吃點粥，轉診還要重新交錢。據初步統計有超過900人受害，大部分人損失幾萬元。

綜合廣東台觸電新聞、香港01報導，近日在「美澳口腔」診所現場，有數十名患者在維權，大部分人損失超萬元，且大都是已經交了全款但還沒接受治療的患者。其中一名患者何女士表示，有900人以上受影響，還有幾名診所員工被拖欠工資。

在現場，該診所已人去樓空。其中一名患者徐先生表示，自己交了35000元準備種牙，當天滿口牙齒就被拔完，3周後按要求前往診所取模發現人去樓空，現在牙沒了只能吃點粥。

診所現場有數十名患者在維權。（視頻截圖）
診所現場有數十名患者在維權。（視頻截圖）

患者曾先生表示，他去年取模後多次到診所，診所一直以「牙齒還沒做好為由」推遲治療，一直要求他等候，至6月初才發現診所關了門，「老闆跑了」。

報導指出，美澳口腔要求患者至另一家診所「小哈口腔」轉診，但轉診完成治療還要額外交錢。患者歐女士在美澳口腔預繳近7萬元種牙，「小哈口腔」要求歐女士再繳交2萬多元才能完成療程。

深圳市南山區衛健局對此表示，執法人員已到現場檢查並約談美澳口腔負責人。關於退費等糾紛問題，建議訴求

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