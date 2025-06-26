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廣西豪雨 戰略礦銻沖入河汙染飲水 居民搶購礦泉水

中國新聞組／北京26日電
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珠江上游融江的廣西柳州市融安縣城段出現入汛以來第4個洪峰水位。（中新社）
珠江上游融江的廣西柳州市融安縣城段出現入汛以來第4個洪峰水位。（中新社）

中國南方豪雨成災，廣西七條河出現超警洪水；融水縣一處銻礦場21日遭豪雨沖刷，出現局部塌陷，場內堆放的部分銻礦被沖刷入河，導致流經附近的柳江、融江、都柳江等河川銻濃度飆高，無法供水，造成居民爭相搶購礦泉水。銻被中國官方視為戰略礦產之一。

瀟湘晨報報導，受汙染區域的柳州市政府22日已為此啟動突發環境事件3級應急響應。

報導指出，一份網傳22日發布的通知文件顯示，近日受豪雨等因素影響，柳州市柳江上游出現銻濃度異常的情況，對沿江的融安縣、融水縣、柳城縣及柳州市城區民眾飲水安全造成威脅，柳州市政府決定自22日上午8時啟動突發環境事件3級應急響應。

據報導，這兩天來，柳州市城區多名社區居民反映，居住地已出現停水多天或水壓減小等情況，且自24日下午起，出現居民大舉搶購礦泉水的現象，造成礦泉水價大漲。有的社區停水已持續好幾天，更有人拍下消防車送水及居民排隊取水的畫面。

受此影響，融水縣自來水廠25日上午發布通知，指受融江河洪水影響「原水雜物過多」，該廠進水格柵被堵塞，無法正常取水，導致水廠停水。目前正緊急搶修中。

柳州市生態環境局24日深夜為此發布通報，指事發原因是融水縣一處礦場的尾礦（礦渣）庫堆放區，因暴雨沖刷導致排洪溝出現局部塌陷，加上來自貴州豪雨，導致都柳江、融江、柳江「銻濃度異常」。但城區及各縣水廠出水水質「均達到生活飲用水衛生標準」，廣大市民不用恐慌。

另據新華社報導，此外，廣西壯族自治區水文中心表示，受上游貴州來水及降雨影響，都柳江、融江、柳江、龍江等江河出現一米至八米的漲水過程，廣西共有都柳江、柳江、融江等7條河流7個站出現超警0.01米至9.34米的洪水，其中，都柳江三江縣洋溪鄉河段出現2000年以來最高洪水位，柳江柳州水文站於25日0時13分出現柳江今年第2號洪水。

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