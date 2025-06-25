實在驚險…貴州暴雨橋塌 貨車司機懸空 獲救後腿都軟了

紅色大貨車車頭懸空在斷橋垮塌處。(取材自大風新聞)

中國貴州持續降雨，24日上午7時40分許，G7 6廈蓉高速格都線廣西至貴州都勻方向K1264處（貴州省三都縣境內）猴子河特大橋，因持續強降雨誘發山體滑坡（土石流），導致引橋發生垮塌。一輛行駛中的貨車緊急剎車保命，但車頭已懸空在斷橋處，司機被救出後嚇得腿軟、站不穩。

來源：udn

貴州廣播電視台新聞中心旗下微信 公眾號「動靜貴州」，24日上午11時33分發布消息指出，當天5時51分，交通部門巡查發現G76廈蓉高速格都線（四格收費站與三都收費站之間）K1264上行猴子河特大橋引橋橋體變形，立即對上行路段實施交通管制，7時11分，對該路段實施雙向交通管制。

經初步核實，橋梁垮塌時，橋上有一輛貨車（車上人員已被救出），現場無人員傷亡。橋下有三輛車輛，為附近村莊的施工車輛，透過無人機 觀測，車內無人員。緊急、公安、交通運輸等部門已緊急赴現場指揮搶險，制定繞行計畫。橋梁垮塌原因調查及後續工作，正在進一步進行中。

現場影片顯示，一輛紅色貨車車頭已經騰空，車身還留在路面，有司機待在車頭向周圍求救。

大風新聞報導，距離橋面垮塌僅過了十多分鐘，正好有往前榕江救助水災的藍天救援隊路過，於是「順道」把駕駛員救出來。當時「駕駛員在駕駛室內，嚇得不敢動彈」，救援隊人員爬上貨車車廂後，把繩索丟給司機讓他綁緊自己，隨後通過車廂救下來。司機下來之後連連說自己命大，腳都站不穩了。救援隊工作人員將他送往附近服務區後，又趕往救援水災。

官方通報，目前現場暫無人員傷亡，事件相關原因調查正持續進行當中。對目擊者在現場看到的橋下兩輛車輛，該工作人員稱可能是從兩邊村莊掉下來的，目前暫未看到車內有人。當地處於斷網斷路斷電狀態。垮塌路段附近的居民報告此事，已有人員攜帶衛星電話趕往垮塌現場。