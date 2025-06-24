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江蘇販毒女頭目才17歲 「小丫頭」賣的是新型毒品

中國新聞組／北京24日電
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中國17歲女販毒頭目落網。(央視截圖)
中國17歲女販毒頭目落網。(央視截圖)

近期，江蘇金壇警方公布了一起販賣「上頭電子菸」的新型毒品案件。17歲女孩王某婷，外號「小丫頭」，三年前在一次朋友聚會上接觸到「上頭電子菸」。此後，她多次購進含有依托咪酯、異丙帕酯等毒品成分的「上頭電子菸」，並在多名未成年人的協助下分銷，從中賺取高額利潤。

來源：YouTube

綜合央視新聞、瀟湘晨報報導，2024年8月，民警接群眾舉報，在一家賓館內抓獲四名涉嫌吸食新型毒品「上頭電子菸」的人員，以王某婷為主要頭目的販毒團夥也因此徹底浮出水面。警方隨後開展集中行動，共抓捕12名販毒嫌犯及38名吸毒人員。

警方介紹，「上頭電子菸」外觀和普通電子菸類似，但其中添加了依托咪酯等毒品成分，具有很強的成癮性和毒害性。

新京報報導，最高人民法院23日舉行新聞發布會指出，2024年，全國法院一審審結毒品犯罪案件3萬5859件。今年1-5月份，全國法院一審審結毒品犯罪案件9343件，同比下降29.31%。

2024年，人民法院判決發生法律效力的毒品案件被告人4萬9177人，其中判處五年有期徒刑以上刑罰8332人，重刑率達16.94%，高出同期全部刑事案件重刑率約10個百分點。 2025年1-5月份，判決發生法律效力的毒品案件被告人1萬4456人，其中判處五年有期徒刑以上刑罰2821人，重刑率達19.51%，高出同期全部刑事案件重刑率約12個百分點。

當天，最高人民法院發布毒品犯罪典型案例，涉及公立醫院院長非法售賣大量杜冷丁牟利；從醫院騙購國家管制的精神藥品用於非法販賣，並利用精神藥品猥褻他人；利用未成年人販賣、運輸毒品；拉攏未成年人販賣並容留多名未成年人吸食「上頭電子菸」等。

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