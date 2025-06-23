長沙男把7歲女童抱入樹林中姦殺 法院曝他行凶原因

兇手朱佳琦。(取材自紅星新聞)

2021年10月發生的「長沙7歲女童失蹤遇害案」兇手朱佳琦，已在日前被執行死刑 。當年在長沙市長沙縣三合社區的7歲女童在被發現走失後，女童家屬及所在社區發布尋人啟事。女童在失蹤三天後，被找到衣衫不整並已身亡，隔日民警將朱佳琦抓獲歸案。經審訊，朱某琦對犯罪事實供認不諱。最終法院判決被告故意殺人罪和強姦罪。長沙市中級人民法院已於6月6日對其執行死刑。

據紅星新聞報導，強姦並殺害7歲女童的安徽男子朱佳琦，在2021年8月隨父親到長沙縣星沙地鐵站 做水電安裝工作。因欠網貸，心感煩悶，同年10月28日從工地出走後，30日早上游蕩到長沙師範學院附近，遇到女童。因女童的自行車壞了，朱佳琦幫女童修車，二人開始交談。

判決文書稱，朱佳琦將其騙至樹林邊，將女童推倒在地後，捂其口鼻並勒住脖子，將其抱入山溝下的樹林中，對其實施姦淫後逃離。女童因被扼、勒頸部致窒息死亡。案發後，長沙警方懸賞10萬人民幣對犯罪嫌疑人朱佳琦進行抓捕，2021年11月2日，朱佳琦在長沙市雨花區被民警抓獲。

法院近日公布，最高人民法院裁定核准朱佳琦死刑，並向本院下達執行死刑命令。「本院遵令於2025年6月6日將罪犯朱佳琦驗明正身，押赴刑場，執行死刑。」