廣東男大生虐殺哺乳期母貓 淋熱水剁爪棄屍 校方要查處

貓咪被發現時已經死亡。（取材自北京日報）

廣東海洋大學食品科技學院一名學生被爆偷走寵物貓並將牠虐殺，校方通報稱已成立工作組進行核查，並將根據調查情況，依法依規對不當行為進行嚴肅處理。

綜合奔流新聞等媒體報導，近日有網友在社交平台發布視頻爆料，稱廣東海洋大學食品科技學院學生崔某某，偷走校門口便利店的一隻哺乳期母貓後將其殘忍虐殺，用熱水淋貓、剁前爪後棄屍。崔男被抓後承認虐殺貓行為，並稱將貓丟到垃圾桶中。後來經證實，受虐貓已喪命，有一隻前爪斷裂，尾巴骨折，身上有明顯燙傷痕跡。

路邊監視系統拍下，20日凌晨5時51分崔男男戴眼鏡、穿黑色坎肩和短褲、腳踏白色拖鞋，在一處巷道裡邊走邊左右張望。在一處便利店門口，崔男見四下無人，迅速將店門口的貓抱起，拐入一個小巷後消失。

據了解，貓咪是便利店老闆娘從小養到大的，被抓走時剛生貓寶寶，還在哺乳期。爆料網友指責崔男行為具有潛在的高社會危險性，可能從虐待動物升級至傷人，希望學校妥當處理事件。

廣東海洋大學事後通報，稱「6月21日凌晨，有網友反映我院學生崔某某有虐貓行為。學院已成立工作組對事件進行核查，並將根據調查情況，依法依規對不當行為進行嚴肅處理。」便利店老闆娘表示目前警方已介入調查。