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一年電費40萬、800萬蘭博基尼掛牆......中網紅炫豪宅被禁言

中國新聞組／北京21日電
大葉子在視頻中秀豪宅。（取材自三言科技）
大葉子在視頻中秀豪宅。（取材自三言科技）

中國網紅「大藍」妻子「大葉子」近日在網上「炫富」引發關注。視頻中，大葉子位於浙江省杭州市中心的1000多平米別墅看來極為奢華，她稱有140萬（人民幣，下同）的鉑金餐桌，牆上掛著蘭博基尼，還包括一套恆溫氣候系統在內的大量高能耗電器，每年電費因此高達40萬，超過一家小型工廠，還引來電力局人員關切。沒多久，大葉子就繼她老公之後，帳號被禁言。

據三言科技報導，大葉子在視頻中說，家裡這套別墅裝修花費8000多萬，室內裝飾極為奢華，例如牆上安裝有價值800萬的蘭博基尼，她還介紹了家裡有「全網唯一正品」的140萬鉑金餐桌和以及景泰藍大理石。

大葉子家中有蘭博基尼掛在牆上。（取材自三言科技）
大葉子家中有蘭博基尼掛在牆上。（取材自三言科技）

大葉子稱，高額電費主要源自於家中大量高能耗電器，其中最貴的是一套300多萬的氣候系統，一年電費高達20多萬。此系統由香港頂尖暖通專家設計，具備恆溫、恆濕、恆氧、負氧離子等功能，換氣量為一般新風系統的10倍，每6分鐘可替換全屋空氣一次。

大葉子稱，由於她對100多種東西過敏，丈夫大藍為保障她的健康，特意設計了這套系統。

此外，家中還有多台3公尺高的嘉格納冰箱、全屋淨水系統、全屋智慧系統、自動沖水狗廁所、自動清潔烘乾貓廁所以及20多個路由器和AP，能耗驚人。

然而，其行為被網民質疑為過度炫富和資源浪費，「赤裸裸的炫富」，問她「錢哪來的」，大葉子稱是自己靠帶貨佣金支付電費，並呼籲網民多關注她，幫她「湊電費」，引發網民不滿，甚至引來了當地電力局的關注。

大葉子炫富視頻引來當地電力局的關注。（取材自三言科技）
大葉子炫富視頻引來當地電力局的關注。（取材自三言科技）

大葉子對此回應稱，「從未主動炫富，拍攝豪宅內容是因直播流量低迷，在粉絲建議下嘗試吸引關注」。」目前，大葉子的抖音帳號已被禁言，其當前粉絲數為81.6萬。

另據重慶晨報，2024年10月初，大葉子的丈夫、千萬粉絲博主大藍曾連發幾十條股市相關作品，標題包括「A股大盤公開預測」、「新手炒股賺錢買哪隻股票」等等帶有強引導性的炒股內容，在其評論區裡，出現了大批跟風被套出現虧損的網民評論。2024年10月11日晚間，抖音安全中心稱帳號「大藍」因多次發布特定股票漲跌預測內容，煽動網民全倉買入某特定股票，嚴重觸犯法律法規，平台決定無限期封禁該帳號。

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