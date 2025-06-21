嫖娼風波未平？易建聯專訪遭央視臨時取消 網民炸鍋

易建聯。（取材自微博）

中國男籃前一哥易建聯去年10月被爆疑嫖娼事件，由於他迄未對此公開說明，事件仍疑雲重重，易建聯也淡出公眾視野。央視「籃球公園」節目日前宣布昨晚播出易建聯專訪，大批球迷和觀眾認為易建聯得到「官方認證清白復出」，興奮地守在螢幕前，但圍觀一晚上都沒等到專訪播出。有媒體人說，易建聯的專訪被「臨時換掉」，引來網民炸鍋，質疑「央視也玩假動作」。

據九派新聞報導，6月21日，據大河報消息，近日，央視體育頻道節目預告中顯示，定於6月20日18點35分的「籃球公園」中播出CBA聯賽30年系列片易建聯專訪。但當晚，該片段未如期播出。截至6月21日8時，央視未就該情況作出解釋說明，易建聯本人亦未回應。

據此前報導，2024年10月，有網民爆料中國前職業籃球運動員易建聯疑似嫖娼，對方是跨性別 者，並曝光了其裸照和身分證，隨後易建聯並未對此公開說明，也一直處於「消失狀態」，其社交帳號出事後再未更新，微博 內容停留在2024年10月。

此後，易建聯代言的18個商業品牌中，11家已經將有關代言內容下架。但易建聯上周剛官宣代言的天然博士品牌尚未下架相關內容，但官方微博設置了一鍵防護模式，目前用戶無法關注。

今年3月14日，易建聯公開露面，出席了宋慶齡基金會第八屆理事會第四次會議，不少球迷認為這是他「沒事了」準備「復出」的前兆。而央視「籃球公園」將播出易建聯專訪的預告，更讓球迷們為之一振，認為這是官媒認證易建聯「真沒事了」，否則怎麼可能上得了「眼中容不得一粒沙子」的央視節目，還是專訪形態。

去年網傳疑似酒店嫖娼照片。（取材自微博）

但昨晚的央視「籃球公園」節目並未播出易建聯的專訪，原本應是播出易建聯專訪的時段改播了其他非突發性內容，引發廣大球迷和網民的揣測。

媒體人三土帶刺昨晚發文寫道：「已經這個時間了，等了半天的大家確實也沒看到。據了解，原定於今晚播出的易建聯專訪不會播了，未來是否有安排，不知」。

媒體人白曉籃表示：「易建聯專訪的節目確實臨時被換掉了。至於大家關心的那件事，絕大部分人都不清楚發生了什麼，我也不知道。無論你是哪隊球迷，你首先是中國男籃的球迷，幸災樂禍落井下石沒有必要」。麥兆豐則表示：「央視也玩假動作」。

消息傳出後讓網民炸鍋，其中支持易建聯的聲音不少：「還大眾一個真相」，「支持阿聯，期待歸來」，「有輿論事件的人是不會播出的」，「心塞，一個人扛了那麼久，如果違法了交給法律，屬於籃球的榮耀必須給他」，「去年嫖娼事件影響？」，「因外界壓力不播的嗎」。

也有網民評論道：「看來易建聯很難翻身了」，「很不理解誰同意的這個專訪？」，「這不是更實錘了嗎？」，「一聲嘆息，本來想著風頭已經過去了，還想重新露面，結果更丟人了」。