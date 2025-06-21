中國小貓被意外「偷渡」到美國 集裝箱裡無水無食生存21天

小貓瘦骨嶙峋但沒有外傷。（取材自Vista看天下／視頻截圖）

據中國媒體引述據哥倫比亞廣播公司報導，近日，一隻來自中國的小貓被發現藏身在一個從中國運往美國的集裝箱中，相關人員發現牠時，牠躲在集裝箱裡一角，嚴重脫水，當地動物救助機構人員對牠在無水無食的環境下能存活三周覺得「震驚」，已將牠安置到寄養家庭。中國網民直呼小貓很幸運：「這貓霸氣」，有留言則打趣稱「非法移貓，小心被金毛抓住遣返 」。

據Vista看天下引述哥倫比亞廣播公司報導稱，近日，一隻小貓意外「偷渡 」，牠藏身在一個從中國運往美國的集裝箱中，在無食無水的情況下生存了三周，最終在明尼蘇達州 被發現，奇蹟般地活了下來。

明尼蘇達州一家動物救助機構將它戲稱為「偷渡者」。機構執行董事蕾妮表示：「這實在令人震驚。牠被發現時嚴重脫水、瘦骨嶙峋，但沒有明顯傷口或疾病。在被困的三周，牠可能以老鼠充饑、靠冷凝水維生」。

小貓被發現時一臉驚恐。（取材自Vista看天下／視頻截圖）

目前，這隻貓已被安置到寄養家庭，幫助其恢復健康、建立對人類的信任，未來將尋找領養家庭，開啟新生活。小貓的名字仍在決定中。

「中國小貓被意外送到美國」相關話題今天上午衝上微博熱搜，不少中國網民從視頻研判這隻小貓是中國本土品種「中華田園貓」，又因三種毛色得名「小三花」。

小貓被發現的集裝箱。（取材自Vista看天下／視頻截圖）

網民們紛紛留言：「小三花不簡單啊，居然成功偷渡到美國，不知道這算不算非法移民，問問特不靠譜總統要不要遣送回國」，「三花到美國稱霸」，「非法移貓，小心被金毛抓住遣返」，「多幸運的小貓啊，希望有個好人家領養」，「面相看起來就很冷靜」，「也就是中華田園貓能這麼扛造吧」，「人們對小動物的愛心還是無國界的」，「集裝箱裡哪來的老鼠」。