北京學者清華探女兒遭樹壓死 清華6天才公布：啟動問責

事發現場。(視頻截圖)

北京語言大學商學院國際經濟與貿易系58歲系主任張愛玲，15日下午騎共享單車赴清華大學探望女兒，在清華校園裡被一株樹木砸死。清華大學直到事發六天後的昨天才發通報，且僅稱是外聘園林企業違規移除枯木造成，正啟動問責程序。對此，大批網民怒批，「都六天了還只在問責」。律師稱，清華是否管理不當，也應究責。

張愛玲曾獲評教學名師，消息引發教育界關注；據紅星新聞報導，北京語言大學與清華大學僅隔一條馬路。多名知情者表示，張愛玲是15日在清華大學校園內，騎共享單車要探望就讀清華的女兒途中，被樹木砸中後離世。北京語言大學商學院一名學生表示，學校在16日發布訃告，隨後17日在八寶山舉行了張愛玲老師的追悼會，不少學生感嘆張愛玲老師無法參加學生們的畢業典禮。

1967年出生的張愛玲是對外經濟貿易大學經濟學博士，北京語言大學商學院教授，中國管理現代化研究會國際商務談判專業委員會理事。先後在學術期刊上發表論文20餘篇，出版專著兩部等。

據南方都市報報導，事發時張愛玲女兒也在現場，張愛玲接受急救時，女兒在旁喊「媽媽快醒過來」。目擊者說，事發當時有砍樹施工，但並沒有拉警戒線，僅放置一塊提示牌。

清華大學20日下午發布通報稱，15日下午5時許，為學校提供園林綠化養護服務的校外企業，在校內違規進行枯樹移除作業，未採取必要的安全管理措施，致使樹木倒下時砸中正騎車經過的校內人員家屬，亦即張愛玲，經送醫搶救無效。學校正全力做好善後工作並配合相關部門進行調查處置，並啟動校內問責程序。

此事登上微博 熱搜榜首，不少網民質疑為何事發六天了才曝光，且清華作為頂尖學府，對校園內的施工安全竟如此疏忽，且都六天了還僅處於問責？「清華怎麼會犯這種低級錯誤？」