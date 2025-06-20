北京一酒店洗漱包驚現「帶血HIV試劑」 店方：清潔員拿錯

洗漱包中已經使用過的HIV檢測試劑盒。（取材自新京報／受訪者供圖）

24歲徐先生稱他近日入住北京東城區一家酒店，向清潔員工要了一份洗漱包，竟在其中發現一支已使用過、且結果顯示為陽性的HIV檢測試劑盒，他報警後因和酒店談不攏賠償，擔心自己可能感染愛滋病，決定訴諸司法討公道。酒店則稱是清潔員拿錯客人用過的洗漱包，已向住客致歉並對涉事員工進行嚴肅處理。目前警方正在追查HIV試劑盒的來源。

據新京報報導，當事人徐先生表示，6月16日，他和女友及家人從山東到北京旅遊，預訂了兩晚北京崇文門桔子水晶酒店房間，6月17日晚上6點，他們向清潔員工重新要了牙膏牙刷，清潔員工給他們拿來一份洗漱包。6月18日凌晨，徐先生尋找洗漱包裡的棉籤時發現底部有這個HIV檢測試劑盒，盒上還帶有遺留血跡。

由於他和女友均已使用過洗漱包裡的牙膏和牙刷，二人向酒店反映了情況並報警。凌晨3時許，徐先生和女友到首都醫科大學附屬北京地壇醫院進行檢查，徐先生稱，醫師仔細看過檢測試劑盒後說，其中「HIV1／2」一項有一條微弱的顯示線，檢測結果可能為HIV陽性。

醫院檢驗結果報告顯示，徐先生和女友的HIV抗體檢測結果為陰性。徐先生表示，醫師向他們解釋稱，這個結果只能說明此前二人沒有感染HIV，這次是否感染，需要等待三個月後再次檢測。當晚，醫師為他們開具了阻斷藥。18日早上從醫院回到酒店後，徐先生和酒店溝通此事的處理方案未果。

北京崇文門桔子水晶酒店店長表示，酒店方提出方案為，墊付二人18日凌晨就診的3000元（人民幣，下同）醫藥費，為他們免掉2705.28元房費，再加上3000元賠償。徐先生及家人不接受這個方案，並表示之後他和女友還需吃一個月阻斷藥，定期複查，希望酒店能承擔這些後續費用，「如果我們感染HIV，後續的治療也需要他們承擔」，並希望酒店能給一個誠懇的道歉。

6月19日，該酒店總部官方客服人員稱，這次是因為清潔工把洗漱包混放，著急拿給客人的時候拿錯了沒有封條的洗漱包，酒店向涉事住客致以誠摯歉意，並已對涉事員工進行嚴肅處理。目前警方及衛生部門正在對HIV試劑盒的來源進行調查。酒店承諾對兩位住客複查、後續可能出現的感染風險承擔全部責任，目前已取得住客諒解。

另據紅星新聞，北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾表示，從圖片來看，他認為那條線不明顯，推測是陰性；如果和感染者共用牙刷，理論上存在感染風險，但是一般需要短時間內共用才可能。即使如此，平均感染概率也低於萬分之一，目前還沒有見到這樣感染的案例。

不少網民則直呼「太可怕」，「太嚇人了」，「住過的快去查查」。