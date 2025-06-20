我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

北京一酒店洗漱包驚現「帶血HIV試劑」 店方：清潔員拿錯

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
洗漱包中已經使用過的HIV檢測試劑盒。（取材自新京報／受訪者供圖）
洗漱包中已經使用過的HIV檢測試劑盒。（取材自新京報／受訪者供圖）

24歲徐先生稱他近日入住北京東城區一家酒店，向清潔員工要了一份洗漱包，竟在其中發現一支已使用過、且結果顯示為陽性的HIV檢測試劑盒，他報警後因和酒店談不攏賠償，擔心自己可能感染愛滋病，決定訴諸司法討公道。酒店則稱是清潔員拿錯客人用過的洗漱包，已向住客致歉並對涉事員工進行嚴肅處理。目前警方正在追查HIV試劑盒的來源。

據新京報報導，當事人徐先生表示，6月16日，他和女友及家人從山東到北京旅遊，預訂了兩晚北京崇文門桔子水晶酒店房間，6月17日晚上6點，他們向清潔員工重新要了牙膏牙刷，清潔員工給他們拿來一份洗漱包。6月18日凌晨，徐先生尋找洗漱包裡的棉籤時發現底部有這個HIV檢測試劑盒，盒上還帶有遺留血跡。

由於他和女友均已使用過洗漱包裡的牙膏和牙刷，二人向酒店反映了情況並報警。凌晨3時許，徐先生和女友到首都醫科大學附屬北京地壇醫院進行檢查，徐先生稱，醫師仔細看過檢測試劑盒後說，其中「HIV1／2」一項有一條微弱的顯示線，檢測結果可能為HIV陽性。

醫院檢驗結果報告顯示，徐先生和女友的HIV抗體檢測結果為陰性。徐先生表示，醫師向他們解釋稱，這個結果只能說明此前二人沒有感染HIV，這次是否感染，需要等待三個月後再次檢測。當晚，醫師為他們開具了阻斷藥。18日早上從醫院回到酒店後，徐先生和酒店溝通此事的處理方案未果。

北京崇文門桔子水晶酒店店長表示，酒店方提出方案為，墊付二人18日凌晨就診的3000元（人民幣，下同）醫藥費，為他們免掉2705.28元房費，再加上3000元賠償。徐先生及家人不接受這個方案，並表示之後他和女友還需吃一個月阻斷藥，定期複查，希望酒店能承擔這些後續費用，「如果我們感染HIV，後續的治療也需要他們承擔」，並希望酒店能給一個誠懇的道歉。

6月19日，該酒店總部官方客服人員稱，這次是因為清潔工把洗漱包混放，著急拿給客人的時候拿錯了沒有封條的洗漱包，酒店向涉事住客致以誠摯歉意，並已對涉事員工進行嚴肅處理。目前警方及衛生部門正在對HIV試劑盒的來源進行調查。酒店承諾對兩位住客複查、後續可能出現的感染風險承擔全部責任，目前已取得住客諒解。

另據紅星新聞，北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾表示，從圖片來看，他認為那條線不明顯，推測是陰性；如果和感染者共用牙刷，理論上存在感染風險，但是一般需要短時間內共用才可能。即使如此，平均感染概率也低於萬分之一，目前還沒有見到這樣感染的案例。

不少網民則直呼「太可怕」，「太嚇人了」，「住過的快去查查」。

上一則

「水下佛國」再現…四川一水庫水位降 千年摩崖造像露出

下一則

違規劏房2027起執法 登記者寬限3年 簡樸房認證擬明年3月推

延伸閱讀

蕭美琴籲陸：與台民選領袖對話

蕭美琴籲陸：與台民選領袖對話
離婚4年馮紹峰新女友曝光 趙麗穎同居台灣名導

離婚4年馮紹峰新女友曝光 趙麗穎同居台灣名導
王毅籲以色列立即停火 WSJ社論：北京盯著美對以態度

王毅籲以色列立即停火 WSJ社論：北京盯著美對以態度
Temu遭質疑像TikTok一樣把數據傳給北京

Temu遭質疑像TikTok一樣把數據傳給北京

熱門新聞

以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍