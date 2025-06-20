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常州一樂園「女穿比基尼免門票」 網：8塊腹肌男也應納入

中國新聞組／北京20日電
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網友稱恐龍園侏羅紀水世界女士穿比基尼可免門票。（取材自九派新聞／社交平台截圖）
網友稱恐龍園侏羅紀水世界女士穿比基尼可免門票。（取材自九派新聞／社交平台截圖）

近日，有網友在社交平台發帖，稱位於江蘇省常州市的「恐龍園侏羅紀水世界」公告，凡18到69歲女性穿著比基尼裝束遊客，都可享有一張價格為0元（人民幣，下同）的「比基尼著裝門票」，推出沒多久就售完。不過這份公告後來疑因被舉報而被全網下架。網友們則大都認為「這樣很好呀」，八塊腹肌男士也應納入。

據九派新聞報導，近日有網友在社交平台發帖，稱恐龍園侏羅紀水世界景區女士穿比基尼可免門票，引發關注。據網傳截圖，在恐龍園侏羅紀水世界第三方平台購票頁面，一張價格為0元的「比基尼著裝門票」購票頁面顯示，該票適用人群為女士，適用條件為「女性、著比基尼裝束或年齡按生日計算為18周歲（含）-70周歲（不含）」，可訂日期為6月27日，已售94張。

社交平台上有體驗過該景區的女性遊客表示，只有在入園前穿比基尼才免門票，而不能進了景區後再換上比基尼。也有網友質疑稱，景區的這種行為看似是為了吸引女性，實則是將女性作為噱頭吸引男性遊客前來消費。

對此，恐龍園侏羅紀水世界客服人員表示，「比基尼著裝門票」目前已被搶空，暫未接到後續是否會補票的通知。同日，恐龍園侏羅紀水世界一位工作人員則稱，中午接公司通知，「比基尼著裝門票」已在全網下架，但具體下架原因公司並未進行說明。

公開資料顯示，恐龍園侏羅紀水世界是常州環球恐龍城旗下的恐龍主題水上樂園，開放時間為每年6月至8月。截至發稿，在第三方平台購票頁面，該景區成人票為79元/張，「比基尼著裝門票」已不再顯示。

不少網友對該景區這項公告為何要下架感到疑問：「有問題嗎，很多水上樂園都可以穿比基尼的，免票豈不是更好」，「我覺得很好啊」，「趕緊去換上」；也有網友不以為然：「為了火，為了流量，現在都不偽裝了」，「這是在吸引男性遊客，損失在男同胞身上撈回來」，「秀色可餐，性感的女性可以當飯吃，如今，還可以免門票」。

也有網友打趣說：「歧視，男的穿比基尼就不免票嗎？」，「男的必須一米八人帥八塊腹肌可以」。

恐龍 歧視

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