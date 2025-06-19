李雪琴遭好友、創業夥伴舉報轉移公司資產 金額涉千萬

李雪琴（古）被昔日好友謝田飛（左）實名舉報公司財務有問題。(取材自微博)

藝人李雪琴的「好友兼室友」謝田飛17日實名舉報李雪琴公司財務問題，稱其作為前股東未獲190萬餘元（人民幣，下同，約26.4萬美元）應得利潤，並質疑公司財產處置存疑，引發熱議。李雪琴工作室18日回應，強調公司清算合法合規，謝田飛已非股東，其言論不實，雙方糾紛正由法院審理。李雪琴已提起反訴，保留追究法律責任權利。相關話題衝上熱搜第一。

每日經濟新聞報導，謝田飛稱，他曾是李雪琴公司「北京十斤文化傳媒有限公司」的股東，也是她脫口秀中提到的「老闆」。他表示，與李雪琴因「股權代持協議」糾紛在北京市朝陽區法院進行第二次一審開庭。庭審顯示，公司清算報告中剩餘資產約1100萬餘元，他應得330萬餘元，但僅收到140萬元（約19.5萬美元），尚欠190萬餘。

據報導，謝田飛還指控子公司帳務異常，稱子公司A以110萬餘元購奔馳車，13個月後以44萬餘元賣給李雪琴父親；另以26萬元購車，13個月後以13萬元賣給李雪琴母親；子公司B有600萬元分61筆轉給無關個人，1400萬餘元轉入某財務公司，該公司收款4天後註銷，且實控人與李雪琴現合伙人有關。

謝田飛稱三年來多次索要財務明細未果，表達心情複雜，「直至今日之結果，我心情是十分複雜的，難以言表」。

對於謝田飛的指控，李雪琴工作室18日發聲明回應：「嚴正聲明，法院見。」

報導指出，謝田飛與李雪琴因短視頻打賞相識，2019年共同創立「北京十斤文化傳媒」。謝田飛以「老謝」身分多次出鏡李雪琴早期B站視頻。2019年，李雪琴在「智族」專欄撰文「我的室友老謝，一個每天擔心死掉的35歲男人」，稱「老謝是我的朋友，他帶給了我和我的朋友們很多快樂」，顯示二人曾是好友與室友。