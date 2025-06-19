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上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

中國新聞組／北京19日電
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上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海市民陳阿婆家中接到冒充「銀聯」來的電話，誘導其操作手機，險些讓銀行帳戶內380餘萬元(約52萬美元)被轉至境外。平安銀行市北支行及時發現異常，聯手普陀與虹口警方迅速介入，成功保住存款。阿婆事後驚恐，她只是「照了鏡子」，沒想到人臉識別就被遠端控制了。

新聞坊報導，平安銀行市北支行理財經理周俊琪日前發現陳阿婆帳戶異常：4筆定期存款轉至活期，試圖向境外轉帳。周俊琪表示：「阿姨平時生活在國內，不太會去國外，小孩也在國內。」她多次致電陳阿婆未果，憑經驗判斷可能為電信詐騙，立即報警。

普陀公安分局反詐中心民警黃佳沁調查發現，陳阿婆曾接到冒充客服的高危詐騙電話，接聽時間與帳戶異動吻合。線索推送至陳阿婆居住地虹口區，江灣派出所民警盛曉龍等人迅速趕往其家中。

到達時，陳阿婆對被騙毫不知情。民警問：「阿姨是不是在往外面轉帳？」陳阿婆驚訝回應：「我沒有轉帳，誰轉帳啊？」她透露，中午接到自稱「銀聯」的電話，對方以「保住高利率」為由，誘導她操作手機，甚至要求對鏡子進行遠程人臉識別。陳阿婆說：「我照著鏡子，他說進來點過去點，誰知道是壞人啊，我一輩子也沒碰到過壞人。」

報導指出，民警在陳阿婆手機發現4個新裝涉詐軟件，包括監控手機、轉移通話及控制銀行帳戶的應用。盛曉龍解釋：「騙子用阿姨收到的短信控制銀行帳戶，外加呼叫轉移。」民警協助陳阿婆掛失銀行卡，保住380餘萬元存款。

上海阿婆遇到詐騙，騙子叫她要「照鏡子」。(視頻截圖)
上海阿婆遇到詐騙，騙子叫她要「照鏡子」。(視頻截圖)

人臉識別 利率

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