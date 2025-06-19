我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

保潔變打劫 貴陽小伙新家被家政阿姨搞得「一乾二凈」

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子的家被保潔阿姨清空，衣櫃的衣物也沒了。(取材自百姓關注)
男子的家被保潔阿姨清空，衣櫃的衣物也沒了。(取材自百姓關注)

家住貴陽的小呂近日遇到一件糟心事兒，他請保潔阿姨來「打掃」新居，沒想到家裡物品完全被「清空」，價值約1.4萬元的衣物、手機、手表等物品被保潔阿姨「搬空」。小呂氣憤的追討物品，卻被保潔阿姨以誤會是「垃圾」為由拒絕賠償。雙方協調未果，案件正由警方調查，小呂誓言通過法律維權。

百姓關注報導，小呂和母親最近搬家到了花果園M區，想在喬遷之際請一位保潔劉阿姨把新家裡裡外外打掃一遍。於是他聯繫上了一位曾經幫自己家打掃過衛生的家政劉阿姨，並將家裡密碼發給她。

劉阿姨在打掃完衛生之後，還給小呂發了一段打掃之後的視頻，可劉阿姨說的幾句話讓小呂覺得有些不對勁。阿姨說「等一會過來拿衣服」，這讓小呂懵了，還反問「來拿什麼衣服」。

等到小呂下班回到家，空盪盪的家裡讓他簡直崩潰了。「所有能看到的東西一切都被收走了。衣櫃裡面所有衣服全部沒在，我母親放在櫃子上的一些小物件也全部不在了，還有毛巾、床單全部不在了，所有沒開封過的洗漱化妝用品一切都沒在了。」小呂損失約1.4萬元，他立刻報警。

警方在劉阿姨家裡搜到兩床被子兩床床單，但大部分日用品、廚具、鞋子都已經不在了。

劉阿姨辯稱，她誤以為小呂是房東，這裡物品為前租客不要的垃圾，她強調「喊我來打掃衛生是全部收拾乾淨好租給下一個租客」。小呂反駁，稱新居才入住數月，他的東西都很新。

小呂堅稱劉阿姨的行為已經構成了盜竊，要求她賠償所有物品，並堅持要追究責任。

報導指出，貴州豐來律師事務所張宏偉律師建議，小呂可以積極搜集證據並報案，或者向人民法院提起刑事自訴來進行維權。因為「業主也沒有明確授權要她去處理掉這些東西」，從這個角度來看，保潔阿姨的主觀惡意是比較明顯的，是沒有被排除的。

男子的家被保潔阿姨清空，浴室裡的洗漱用品都沒了。(取材自百姓關注)
男子的家被保潔阿姨清空，浴室裡的洗漱用品都沒了。(取材自百姓關注)
男子的家被保潔阿姨清空，冰箱裡的食物都沒了。(取材自百姓關注)
男子的家被保潔阿姨清空，冰箱裡的食物都沒了。(取材自百姓關注)

租客

上一則

颱風過後連日暴雨 廣東肇慶懷集洪水「超百年一遇」

下一則

重慶飯店推「小熊貓叫早」服務 1晚房價3000元 翻車了

延伸閱讀

華埠更好團結聯盟晚宴 聚焦移民維權

華埠更好團結聯盟晚宴 聚焦移民維權
「不用理，掛掉」粵官員接維權電話嬉笑回應 挨轟：好大官威

「不用理，掛掉」粵官員接維權電話嬉笑回應 挨轟：好大官威
「看不見的人」半夜打開自己手機貸款 深圳小伙頭皮發麻

「看不見的人」半夜打開自己手機貸款 深圳小伙頭皮發麻
湖南小伙年內4度改名 這次叫「周喬治華盛頓」官方打臉了

湖南小伙年內4度改名 這次叫「周喬治華盛頓」官方打臉了

熱門新聞

張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮