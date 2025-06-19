保潔變打劫 貴陽小伙新家被家政阿姨搞得「一乾二凈」

男子的家被保潔阿姨清空，衣櫃的衣物也沒了。(取材自百姓關注)

家住貴陽的小呂近日遇到一件糟心事兒，他請保潔阿姨來「打掃」新居，沒想到家裡物品完全被「清空」，價值約1.4萬元的衣物、手機、手表等物品被保潔阿姨「搬空」。小呂氣憤的追討物品，卻被保潔阿姨以誤會是「垃圾」為由拒絕賠償。雙方協調未果，案件正由警方調查，小呂誓言通過法律維權。

百姓關注報導，小呂和母親最近搬家到了花果園M區，想在喬遷之際請一位保潔劉阿姨把新家裡裡外外打掃一遍。於是他聯繫上了一位曾經幫自己家打掃過衛生的家政劉阿姨，並將家裡密碼發給她。

劉阿姨在打掃完衛生之後，還給小呂發了一段打掃之後的視頻，可劉阿姨說的幾句話讓小呂覺得有些不對勁。阿姨說「等一會過來拿衣服」，這讓小呂懵了，還反問「來拿什麼衣服」。

等到小呂下班回到家，空盪盪的家裡讓他簡直崩潰了。「所有能看到的東西一切都被收走了。衣櫃裡面所有衣服全部沒在，我母親放在櫃子上的一些小物件也全部不在了，還有毛巾、床單全部不在了，所有沒開封過的洗漱化妝用品一切都沒在了。」小呂損失約1.4萬元，他立刻報警。

警方在劉阿姨家裡搜到兩床被子兩床床單，但大部分日用品、廚具、鞋子都已經不在了。

劉阿姨辯稱，她誤以為小呂是房東，這裡物品為前租客 不要的垃圾，她強調「喊我來打掃衛生是全部收拾乾淨好租給下一個租客」。小呂反駁，稱新居才入住數月，他的東西都很新。

小呂堅稱劉阿姨的行為已經構成了盜竊，要求她賠償所有物品，並堅持要追究責任。

報導指出，貴州豐來律師事務所張宏偉律師建議，小呂可以積極搜集證據並報案，或者向人民法院提起刑事自訴來進行維權。因為「業主也沒有明確授權要她去處理掉這些東西」，從這個角度來看，保潔阿姨的主觀惡意是比較明顯的，是沒有被排除的。