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颱風過後連日暴雨 廣東肇慶懷集洪水「超百年一遇」

中國新聞組／北京19日電
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颱風「蝴蝶」過後，廣東、廣西、福建多地遭遇連日暴雨，珠江上游綏江水位急漲，17日晚間洪峰過境肇慶懷集縣時逼近歷史最高水位，黃色洪水漫河堤，低窪城區水浸近一層樓高。（取材自肇慶市融媒體中心）
颱風「蝴蝶」過後，廣東、廣西、福建多地遭遇連日暴雨，珠江上游綏江水位急漲，17日晚間洪峰過境肇慶懷集縣時逼近歷史最高水位，黃色洪水漫河堤，低窪城區水浸近一層樓高。（取材自肇慶市融媒體中心）

颱風「蝴蝶」過後，廣東、廣西、福建多地遭遇連日暴雨，珠江上游綏江水位急漲，廣東肇慶市懷集縣遭遇超百年一遇的歷史最大洪水，低窪城區水浸近一層樓高。同時，廣東多地暴雨預警信號繼續生效，中山、珠海、茂名等地17日緊急宣布停課。國家發改委緊急安排中央預算內投資6000萬元人民幣(約834萬美元)，支持災區應急恢復。

來源：YouTube

綜合媒體報導，受今年第1號颱風蝴蝶與南海季風雲系影響，過去五天廣東省出現了今年以來最強的降水過程，全省平均雨量183.5毫米，陽江陽西縣新墟鎮最大累積雨量919.4毫米。

廣東綏江懷集（二）站（肇慶市懷集縣懷城街道）於18日上午7時5分，出現55.22米的洪峰水位，超警5.22米（警戒水位50米），成「超百年一遇」、建站以來最大洪水，9時45分水位為54.94米。

據初步統計，截至18日上午7時，本輪颱風強降水災害共造成懷集全縣19個鄉鎮受災，受災人口18.3萬人，緊急轉移避險6.8萬人，堤防受損約7.8公里，公路受損8.9公里，農作物受災898.5公頃，學校受損13個，醫院受損3個，目前直接經濟損失約4125.71萬元。

懷集一名居民指出，17日晚大部分小區停電，不少高樓都黑壓壓一片，黑暗中還能看到許多救援隊的亮光。廣東藍天救援隊隊長介紹，這是他第一次遇到這麼大的水流，沖鋒舟過綏江時，就像漂流一樣。另一名救援人員稱，18日晚他們乘坐救援艇在洪峰時過江，小艇有好幾次都差點失控失速，一旁進水建築還有帶電火花。

居民張斌說，懷集縣城市廣場附近地勢低窪處，洪水已淹沒了周邊商舖，水深估計有1.8米左右。另名居民張軍表示，自己家在縣城高點，很幸運地沒有被淹。18日洪水穩定後，他開著摩托艇出門，接送被困在洪水中的朋友。

報導指出，懷集全縣範圍實行「五停」，即停課、停工、停產、停運（含停渡）、停業。開放全部避險場所供群眾避險。

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