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江蘇一家醫院負債4400萬 全體員工被解聘

中國新聞組／北京19日電

江蘇泗洪老年病醫院發出通知稱，因總債務達到人民幣4400萬元（約612萬美元），目前已經不能維持正常運作，決定對醫院全體人員集體解聘合約，立即執行。

綜合大皖新聞、大象新聞報導，江蘇泗洪老年病醫院4月間發出一工項全體人員集體解聘的通知。內容指出，截至2024年底，醫院總債務達3990萬元，再加上2025年1至4月的薪資及社會保險、藥品費用及材料費，總債務達4400萬元。

這項通知表示，醫院目前的收入已不能維持正常運作，決定全體人員集體解聘合約，即時執行。至於積欠全體人員的薪資及社會保險，繼續由院方負責。

在泗洪老年病醫院工作多年的護士張女士17日表示，通知發布前醫院已拖欠數月工資，社保也未完全繳納。醫院員工有100至200人，已有數十人離開。她不同意醫院的解決方案，已向人社部門反映，並已介入。目前醫院還在營業，她認為，醫院此舉實際上是為了減少員工數目。

泗洪縣衛健局工作人員回應媒體查詢時表示，不清楚此事；泗洪縣民政局工作人員則表示，泗洪老年病醫院是民辦而非企業單位，目前尚未註銷註冊；泗洪縣人社局工作人員表示，該局仲裁院已介入此事，正在處理中。

公開訊息顯示，泗洪老年病醫院創建於2001年，是改制後泗洪縣首家民營非營利性醫療機構，曾涉及多起司法案件，包括醫療損害責任糾紛，並存在欠稅情況。

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