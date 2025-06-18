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未另付5000元請專家 2歲童腸梗阻漏診亡 醫院賠146萬

中國新聞組／北京18日電
陸先生年僅兩歲多的孩子。（取材自大皖新聞）
陸先生年僅兩歲多的孩子。（取材自大皖新聞）

在深圳工作的陸先生2024年春節帶家人回江西撫州老家過年，沒想到一場一級甲等醫療事故奪走兩歲半兒子的生命。陸先生痛訴，撫州健強第五醫院的韓姓醫生判斷兒子是腸梗阻，卻沒有積極治療，還說要專家看診須付5000元人民幣（約700美元）現金，最後導致兒子離世。

專家指出，腸梗阻手術不困難，及時處理很少引起死亡；法院一審判決醫院須賠償146萬餘元，涉事的韓某也已遭刑拘。

綜合大風新聞、大皖新聞報導，陸先生表示，2024年2月15日，兒子說肚子有點脹，感覺不舒服，他們先把孩子帶到撫州一家三甲醫院檢查，醫生抽血後判斷是胃腸型感冒，開了成藥，並提醒注意觀察。隔天兒子開始嘔吐，後來還帶有血絲，他們17日凌晨到撫州健強第五醫院看急診，值班的韓姓醫生給孩子拍了X光片後稱是腸梗阻，「住院一周補液就可以」。

住院後孩子症狀未改善，陸先生向韓醫生反映，「他回答說藥效沒有那麼快，這種情況是正常的」，並稱醫院當天有專家會診，可以對孩子做詳細檢查，但要收5000元現金。陸先生身上沒有那麼多錢，詢問是否能轉到醫院帳戶上，被韓拒絕後就再也沒提及此事。然而陸先生後來才知道，所謂的專家實際上就是當天值班的羅姓主任醫師。

17日下午1時左右，陸先生發現兒子情況不對勁，立刻向值班護士反映，「當時護士帶我們整層樓找醫生沒找到」，最後在馬路對面的外科樓找到一名外科醫生，懷疑是腸套疊，要他們去南昌省立兒童醫院。陸先生痛心地說，當他開車帶孩子轉院後，兒子還是因搶救無效而死亡。

經過醫療事故鑑定，該病例屬於一級甲等醫療事故，醫方須承擔主要責任；有專家在一份「專家意見書」中直言，該病例如果及時進行手術，很少引起死亡，醫方漏診實屬不該。

陸先生向醫院提告，並要求賠償各項損失175萬餘元，臨川區法院一審判決醫院在該案承擔85%的過錯責任，須賠償146萬餘元。臨川公安分局也對韓某立案調查，目前他已被刑拘。

涉事醫院。（取材自大風新聞）
涉事醫院。（取材自大風新聞）

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