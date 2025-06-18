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酒駕? 3湖北男酒後推車數百米回家也違法 交警這麼說

中國新聞組／北京18日電
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三名男子喝完酒後推車回家，引發是否算酒駕的討論。（取材自潮新聞）
三名男子喝完酒後推車回家，引發是否算酒駕的討論。（取材自潮新聞）

湖北襄陽的雷女士日前在路上發現三名男子正費力地推行一輛小轎車，認為他們有「拒絕酒駕」的守法意識，便拍下來發在社交媒體上，引發網友熱議，算酒駕嗎？對此，襄陽交警表示，此舉不屬於酒駕，但也不提倡。

潮新聞報導，交警支隊高新大隊民警調看沿途監控發現，11日晚9時許，三名男子推行一輛小型汽車，從鄧城大道輔路右轉至樊魏路，經桃園路路口後，在樊魏路一汽修店附近停下。全程接近500米。

紅星新聞報導，目擊者雷女士稱，有一名主駕沒喝酒，他們說喝完了就當鍛鍊身體了，就去推車回家了。對此，襄陽交警表示，此舉不屬於酒駕但也不提倡。

據報導，本案中，雖然三人喝了酒，但車輛未啟動，推車行為屬於人力推動，不屬於「駕駛」範疇。交警明確說：「推車不算酒駕，但也不是合法行為。」

對此，引發網友爭議，推車到底該不該罰？有支持者認為，「總比酒駕強，至少安全意識在線」、「推車又不影響別人，交警管太寬了吧？」

反對者則認為， 「占用機動車道推車，萬一被追尾怎麼辦？」、 「今天能推車，明天是不是能推飛機？」

也有網友說，「屬於無人駕駛」、「三個人累死累活的，其實還不如叫個代駕」。

報導指出，但根據道路交通安全法第31條規定，未經許可，任何單位和個人不得占用道路從事非交通活動。視頻中的推車行為發生在機動車道及機非混行道路上，存在「占用道路從事非交通活動」違法行為。這種行為不僅妨礙交通、影響其他車輛通行，還有可能使自己的人身安全受到威脅。如果在推車過程中發生了交通事故，也是屬於機動車交通事故。

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