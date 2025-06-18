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溫州視障者想帶導盲犬參觀 陜西歷史博物館拒入惹議

中國新聞組／北京18日電
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陜西歷史博物館。（取材自微博）
陜西歷史博物館。（取材自微博）

近日，溫州視障者向明亮發視頻稱，他想帶導盲犬參觀陜西歷史博物館，卻被博物館工作人員告知「寵物帶不進去」。向明亮解釋，導盲犬是工作犬不是寵物，工作人員的回覆是「動物帶不進去」。視頻引發熱議，向明亮再發視頻稱，博物館方給出一個解決方案，讓志願者引領他去參觀。向明亮反問他從酒店到博物館怎麼辦，工作人員不作聲，還是強調導盲犬進不了博物館。

封面新聞報導，向明亮表示，他10日去西安出差，11日想去陜西歷史博物館看看，卻在電話裡被數次告知導盲犬不能進，工作人員提出可以派志願者協助參觀。向明亮說這次出差沒有帶盲杖，所以才會反問其從酒店到博物館該怎麼辦，工作人員沒有進一步說明，導盲犬可以由他們看管。

向明亮說，自己無視感全盲，現在九成單獨出行都靠導盲犬引導，他去過不少博物館，沒有出現過導盲犬被禁止進入的情況，「盲人也有權利參觀博物館，博物館裡有盲文介紹，有人講解，還有些文物還可以觸摸。」

報導說，向明亮表示，他將捍衛自己的權利，希望博物館可以按照法律法規妥善處理相關事宜，讓有需要的導盲犬使用者能夠順利參觀。

瀟湘晨報報導，陜西歷史博物館工作人員表示，博物館在進館須知裡規定了，導盲犬不能進入，「博物館展陳空間比較密閉，展廳觀眾相對比較密集，如果有需求，可以派志願者協助參觀，如果帶了導盲犬也可以負責看管，不影響盲人朋友進館參觀。」

對於此事件，知名律師付建指出，根據相關法律法規，盲人攜帶導盲犬進入公共場所應受到保障，博物館屬於公共場所，應該提供無障礙服務。即使無法允許導盲犬進入，也應提供其他替代方案，如提供盲杖或引路員。從博物館方面的回應來看，派遣志願者協助盲人進入博物館也是一種解決方式。

對此，不少網友認為，在人多的博物館環境中，志願者的協助可能更恰當。另一觀點則認為，即使博物館不適合導盲犬進入，也不應拒絕。

向明亮和他的導盲犬。（取材自瀟湘晨報）
向明亮和他的導盲犬。（取材自瀟湘晨報）

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