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又是波音機故障 「奧凱」航班起飛半小時後急返長沙

中國新聞組／北京17日電
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奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為奧凱航空的737系列客機資料照。（新華社）
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為奧凱航空的737系列客機資料照。（新華社）

成都商報旗下新媒體紅星新聞報導，6月15日有消息稱，中國民營航空公司「奧凱航空」一架從長沙飛往湛江的航班因一側發動機失效，起飛後返航至起飛機場。該航班使用的是波音737-9KF客機。

航空資訊系統「航旅縱橫」的資料顯示，奧凱航空BK2931（長沙—湛江）航班於15日14時27分從長沙黃花國際機場起飛，14時45分掛出「7700」緊急代碼，14時55分返航至長沙黃花國際機場，19時再次起飛。

報導稱，執飛BK2931航班的是波音737-9KF（窄體機），機齡7年9個月。該航班原計畫當天13時從湖南長沙黃花機場起飛，14時55分抵達湛江吳川。

但實際上，該航班於當天14時27分起飛後，在空中盤旋飛出一個心形後，於14時58分返航。對此，奧凱航空工作人員表示，系機械故障原因返航，具體情況的還不太清楚。

現代快報指出，黃花國際機場證實確有其事，返航原因是機械故障，隨後奧凱航空公司從大連調機補班。當天下午奧凱航空BK2931長沙至湛江航班起飛後，機組監測到故障提示，隨後返航。

奧凱航空於2005年3月成立，是中國第一家投入運營的民營航空公司，主基地在天津，目前已在天津、長沙、西安、南寧等四地建立了運行基地，飛航中國國內外百餘條航線。奧凱航空擁有以波音737NG系列為主的機隊，飛機平均機齡7年。

本月13日，一架從印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦的航班失事，至少造成279人罹難。失事航班為波音787-8夢幻客機。事故發生後，印度航空監管機構已下令當地航空公司對旗下所有波音787飛機進行檢查。

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