88萬噸河砂變廢石 山東淄博官方被控詐民企2000萬

88萬噸河砂變14萬噸廢石。（取材自大象新聞）

山東淄博54歲的民營企業家宋春燕近日出面控訴，淄博市博山區自然資源局、財政局用一場結果內定的拍賣 、偽造的地質報告，聯手給自己「做了一個局」，說好的河砂變廢石，不但騙走她2000多萬元資金，還連帶造成巨大經濟損失。

大象新聞報導，宋春燕在2022年3月，經山東一方院公司總經理王小謙介紹，參與了淄博市博山區一處河底料處置項目。王小謙稱，因政府設置門檻，該項目必須由博山區財政局全資持股的公有公司得標，再由民企運作，因公有公司資金緊張，付不出得標拍賣款，於是與宋春燕商量合作，讓她先墊付2000萬元，屆時88噸的河底料「起拍35元1噸，公有公司中標後，加價15%後賣給他們，洗過後賣到高速公路建設部，一噸能賣到120元。」

宋春燕於是和一方院公司簽訂合作協議，將2000萬元打入對方帳戶，轉帳信息顯示，這筆款當即就轉到了公有公司的帳戶上。

工程項目現場。（取材自大象新聞）

當年4月28日，博山區自然資源局委托的拍賣公司公告撤銷原拍賣結果，王小謙解釋是因為資金不到位，隨後標的物數量也從88萬噸變更為63萬噸，由另一家仍由財政局全資控股的「惠成公司」中標，並與一方院公司簽約，宋春燕也因此開始施工。

但宋春燕發現砂石品質低劣且數量嚴重不足，僅拉出14萬噸的砂子，比當初宣稱的數量縮水近八成。且她調查後發現，4份作為河底砂拍賣處置的事實與法律依據的文件，其中2份為造假，連官方的河底料處置方案文件上蓋的公章都是假章。

文件涉嫌造假，宋春燕投入的2000萬資金也憑空消失。博山區財政局的政府信息公開申請答復書顯示，拍賣價款已經上繳區財政，但法官詢問這2000萬元的去向時，財政局卻表示，這個錢他們沒有收到。

宋春燕質疑：「兩次拍賣的『接力轉賣』，國有公司資金閉環操作，形成了第一次拍賣撤銷、第二次拍賣接力、民企買單的循環模式。」由於宋春燕是與一方院公司簽合作協議，與自然資源局、惠成公司之間沒有直接法律關係，「他們設置了一道防火牆，把我隔絕在外面了。」

宋春燕依照「民法典合同編通則解釋」向淄博市中級人民法院提告王小謙、博山區自然資源局、財政局等16名自然人及法人單位，目前案件審理已經超過一審民事案件6個月的審理期限，至今仍然沒有判決。