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安徽村民集體劫奪50萬公斤馬鈴薯 警方稱「法不責眾」

中國新聞組／即時報導
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安徽宿州市埇橋區解集鎮一農場，遭當地村民連日集體劫走約50萬公斤馬鈴薯。（圖／截自影片）
安徽宿州市埇橋區解集鎮一農場，遭當地村民連日集體劫走約50萬公斤馬鈴薯。（圖／截自影片）

中國再度發生農作物遭村民「集體哄搶」事件。安徽宿州市埇橋區解集鎮曾姓農場承包商指控，6月10日起連續四天，每天約有500名村民手持袋子、鋤頭等工具，湧入他承包的農場搶奪尚未收成完畢的土豆（馬鈴薯），保守估計每日被搶走土豆約20萬斤（10萬公斤），累計損失將近100萬斤（50萬公斤）。

曾姓承包商指控，當地公安一開始以「法不責眾」為由，未出面制止村民集體搶劫行為。警方甚至以「影響那麼大對你處理事情有利嗎？」要求曾姓承包商刪除網上相關影片。曾姓承包商說，「此外還有各方面找到我的親友勸我不要再反映，說胳膊擰不過大腿。」

在事件引發愈來愈多民眾及媒體關注後，安徽宿州市公安局埇橋分局終於在16日通報稱：「目前，公安機關已受案調查，下一步將根據調查結果依法依規處理。」

據網上訊息及《浪潮新聞》此前報導，6月15日，曾姓承包商反映，他在解集鎮承包了500畝地種土豆，近期收獲時卻遭到大批村民哄搶。

去年11月，曾姓承包商投資人民幣300多萬元，在解集鎮清泉村租下500畝地種植土豆。「5月底土豆開始收獲了，我們發現到了夜裡經常有附近村民到地裡偷挖土豆。一開始就幾十號人，我們一直去攆著。」曾姓承包商說，他攔住幾個村民質問為什麼來偷土豆，不料這群竊賊卻振振有詞地表示「這是你們地裡剩下不要的，我來撿一點」。

曾姓承包商表示，到了6月10日以後，情況變得愈來愈嚴重，從偷變成搶，「不分白天黑夜，每天有幾百甚至上千人次到地裡挖土豆。我們過去驅趕，人家也不理睬，最多是丟下土豆，轉身換個地方繼續挖。搶的人太多了，我們根本管不過來。」

「我們原本預計一畝地能收3噸土豆，目前才收了1噸就遭到哄搶。」曾姓承包商表示，除了用麻袋裝，很多人乾脆開著三輪車一趟一趟來地裡拉，」包括被挖走和破壞的在內，地裡的土豆損失將近100萬斤，按照每斤批發價0.6元計算，經濟損失約人民幣60萬元（約8.3萬美元）。

在中國類似事件時有所聞。據廣西新聞網消息，一名韋姓承包商在廣西南寧市武鳴區鑼圩鎮高二村承包了280畝土地種植西瓜，6月6日已完成大部分西瓜的採收後，田裡還剩下一些「尾瓜」「次瓜」，6日至7日多位當地村民未經允許即擅自進入瓜園摘西瓜。

韋姓承包商說，他們阻攔時還和偷瓜者發生肢體衝突，隨後報警求助，估計損失約人民幣2萬元。但當地村幹部事後稱，這是一起「誤會」，系村民以為瓜田已採摘完，「尾瓜」向村民免費開放才進園採摘。在派出所調解下，「涉事雙方在充分溝通後消除誤會，達成和解共識」。

事實上哄搶事件在中國由來已久。2015年9月29日7時許，一輛運載30餘噸大米的貨車在溫麗高速發生車禍，大米灑落一地，結果也引來附近村民衝上高速公路上哄搶。

當時央視《新聞1+1》節目曾關注這起浙江民眾哄搶大米事件，並統計製作了近三年來中國哄搶事件地圖，在不完全統計中，三年內至少有18個省發生過哄搶事件。

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