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公然「洗錢」？深圳河道驚現大量人民幣 男子瘋狂撈錢 警方揭真相

中國新聞組／廣州14日電
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深圳一河道驚現大量成捆鈔票，一名男子下水將其全部撿走。（取材自極目新聞）
深圳一河道驚現大量成捆鈔票，一名男子下水將其全部撿走。（取材自極目新聞）

廣東省深圳市一河道裡近日驚現大量百元鈔票，而且都是成捆的，目視至少有十多捆，一名男子拿著一個塑料袋涉水撿錢，撿完後放入一輛車上帶走了。當時有許多人圍觀沒敢下去撿，因以為是假鈔或貪汙贓款、不過據警方通報，這些錢都是真鈔，是一名開公司的精神障礙者發病時丟的。這讓許多網民直呼「後悔沒撿」，「精神病人都比我有錢，我還不如一個精神病」。

據極目新聞報導，6月12日，深圳寶安區新安街道附近一河道裡出現大量成捆的百元鈔票，最後被一男子撿走。

網傳視頻顯示，一座橋下的河水裡散落著十多捆百元鈔票，一男子拿著一個塑料袋正逐一打撈，男子撿完後爬上河邊護欄，將鈔票放入一輛摩托車上後離開。周圍聚集了外賣員、市民等數十人圍觀，部分目擊者因懷疑鈔票真偽及來源未敢下水。

此事經網路傳播後，網民們在評論區熱議不斷：有人稱「現場鈔票碼放整齊，像人為丟棄」，有網民感嘆「這場景竟和我夢境一模一樣」，也有網民猜測「或許是貪汙款被故意丟棄」。還有網民稱他當時在現場，看到這麼多鈔票在水中，就是不敢下去撿，因為不知道是不是真的。一網民透露，她在13日上午已報警，希望警方查證，並貼出了報警紀錄。

深圳一河道驚現大量成捆鈔票，一名男子下水將其全部撿走。（取材自極目新聞）
深圳一河道驚現大量成捆鈔票，一名男子下水將其全部撿走。（取材自極目新聞）

13日上午，深圳公安局寶安分局新樂派出所工作人員表示，此事已接到報警，民警正在尋找撿錢男子，並調查鈔票來源及真偽。

而據錢江晚報今天報導，新安街道表示，散落現金是衛健部門登記在冊的精神障礙患者葉某（男，44歲，與妻子共同經營公司）發病時丟棄入河道，大部分現金已經找回，葉某也已由家屬帶回照顧。

不過這結果讓許多網民不淡定了，紛紛留言：「精神障礙患者還能經營公司呢」，「這麼有錢啊」，「應該經歷了很悲痛的事吧，發現其實錢什麼都不是，錢真的買不來一些事」，「錢再買不來一些事，它也能解決人生99%的問題」，「錢什麼都不是，有錢人才能說出這種話吧」，「我好想撿啊」，「原來是真的，後悔沒撿」，「精神病人都比我有錢，我還不如一個精神病」，「就是賺錢太辛苦才得了精神病」。

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