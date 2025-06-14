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湘醫墜樓 父：有人想用1500萬「封口」家屬

中國新聞組／北京14日電
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家屬說羅帥宇被認定從這個隔離孔墜樓。（取材自春城晚報）
家屬說羅帥宇被認定從這個隔離孔墜樓。（取材自春城晚報）

中南大學湘雅二醫院實習醫師羅帥宇離奇墜亡事件，似乎並未隨著湖南官方聯合調查組通報而釋疑，不滿通報內容幾乎全盤否定家屬質疑的聲音反而在網上持續發酵。截至發稿，羅帥宇的父母尚未對通報表達看法。此前，羅帥宇的父親羅甫祥曾在直播中說，有人想用1500萬人民幣（約208萬美元）對家屬「封口」，羅母則堅信兒子的墜亡和舉報該院副主任醫師劉翔峰有直接關係。

綜合媒體報導，羅帥宇去年墜亡後，家屬稱恢復其電腦數據後，發現多筆轉帳紀錄與指向醫院內部違法犯罪的舉報材料，疑涉活摘和販賣人體器官等持續引發輿論關注。據家屬當時稱，羅帥宇電腦裡有1萬1119頁舉報材料揭開湘雅二醫院「非法器官移植」套路，包括病人進入急診科就被認定「腦死亡」後摘取器官，其他還有醫護給患者大腦注射藥物，防止患者甦醒等。

羅帥宇父母還公布三段錄音，醫院相關人員問羅帥宇：「肝這器官要不要呢？」、「那就要兩個腎了」，還有一段錄音稱其內部提到了「穆院長和謝主任牽頭」的取標本項目，另有一段羅帥宇與湘雅二院某醫師的對話錄音曝光，內容涉及疑似患者在不知情的情況下被割取腸道，更有「腸道是好的」、「錢不到位就切掉」等內容。不過官方通報都否認了上述內容。

羅帥宇爸爸曾在直播中表示，有人想用1500萬元平息此事，還勸說了羅醫師大伯等親戚，想擺平此事，對此他和羅帥宇媽媽直接拒絕了。

1996年，羅帥宇出生於四川省內江市東興區雙才鎮一個農民家庭。2021年4月，羅帥宇以優異的成績通過了湘雅二醫院的研究生考試，隨後進入該院實習，從事腎移植工作，曾在劉翔峰醫師手下輪值工作過。據羅帥宇大伯羅甫文說，2024年5月家屬已拿到了補償，其中包含了安葬費。

對家屬提報錄音中指涉及器官買賣，官方通報稱是家屬「聽錯了」，且說話的是也不是該院醫師劉翔峰。據通報，兩段被家屬指認為劉翔峰的錄音經聲紋比對，實際說話者為湘雅二醫院急診科醫師周某。錄音場景分別為2022年4月18日，周某為腸壞死患者行急診剖腹探查手術時的醫療討論，以及2022年4月24日周某參與同一患者的全院會診紀錄。內容均無違法違規行為。

而家屬提供的錄音轉文字稿出現關鍵性錯誤：比如「搞了8萬塊（人民幣，下同）」 ，實際錄音為「搞了個包塊」（指手術中發現的組織腫塊）；「沒有跟著吧」，→ 實際為「沒有梗阻吧」（醫療術語）。 

墜亡實習醫生羅帥宇媽媽表示，堅信兒子的墜亡和舉報劉翔峰有直接關係。(取材自極目新...
墜亡實習醫生羅帥宇媽媽表示，堅信兒子的墜亡和舉報劉翔峰有直接關係。(取材自極目新聞)

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