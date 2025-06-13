「我若沒上班 把文件交紀委」湘實習醫師墜樓疑有黑幕

羅帥宇（取材自大河報）

中南大學湘雅二醫院實習醫師帥宇去年5月墜樓身亡，初步被認定為自殺，但在家屬恢復羅帥宇電腦數據後，發現有多件指向醫院內部人員涉犯罪的舉報材料，該院還在兩年內給羅帥宇轉帳40多萬（人民幣，下同）。由於羅帥宇墜亡與該院醫師劉翔峰被查有時間巧合，家屬懷疑羅帥宇死因與舉報有關，背後似有更可怕黑幕，但舉報半年沒下文，改向媒體投訴後，當地衛健委稱已成立調查組調查中。

據大河報報導，羅帥宇生前為湘雅二醫院實習醫師。家屬在其遺物中發現，自2021年起羅帥宇收到醫院轉帳共計40餘萬元，單筆最高達3.6萬餘元，名義為「勞務報酬」。羅父羅甫祥於2024年12月24日將其所掌握的材料與錄音交由國家及湖南省衛健委反映，獲回覆稱材料已受理並處理中。羅帥宇叔叔則質疑，一名實習醫師為何會收到如此高額款項，其背後用途與來源至今未明。

家屬說羅帥宇被認定從這個隔離孔墜樓（取材自春城晚報）

綜合極目新聞、春城晚報報導，羅帥宇生前疑曾參與舉報同院醫師劉翔峰及其他人員。劉翔峰於2022年8月因涉嫌誇大病情等行為遭紀委調查，2024年10月一審被判處有期徒刑17年。

家屬還發現在羅帥宇墜樓前一天，給兩位不太熟的同事發送短信，叮囑「如果我明天沒上班，就把電腦裡的文件交給紀委」，顯示可能已有預警。而醫院在墜樓事件後的處理態度也引發質疑，第一時間提出了85.3萬元的補償方案，要求家屬簽署協議，認可「自殺」的認定結果，否則就不交還遺物，資料經還原後發現多份舉報內容，但部分文件已遭刪除。

截至目前，湖南省衛健委並未公開說明羅帥宇舉報內容是否涉及除劉翔峰外的其他醫務人員，亦未回應相關資金用途是否屬正常發放。