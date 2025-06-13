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細思極恐…廣東二手奔馳高速路上突熄火 竟是前車主幹的

中國新聞組／廣州13日電
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示意圖。（取材自快科技）
示意圖。（取材自快科技）

車主林某去年買來一輛二手奔馳車，但離奇的事接連發生，先是他停放在汽修店裡的車莫名其妙被啟動後失蹤，他循定位找回後，行駛高速公路途中還多次強制熄火，差點發生連環車禍。林某報警後才發現，這一切都是前車主賴某搞的鬼，賴某不甘自己的車被抵押後轉售，竟通過手機遙控這輛奔馳車遠端「劫車」。案件細節曝光後，讓網民們直呼「細思極恐」。

據深圳晚報報導，深圳市龍崗區人民法院近日審理了這宗惡意遠程「劫持」車輛案件。事發在今年年初，一場驚心動魄的遠程「劫車」大戲悄然上演。車主林某駕駛的二手奔馳車突不受控制，數次在高速和主幹道上強制熄火，幕後黑手竟是前車主賴某。原來賴某通過遠程操控技術，不僅試圖盜回已售車輛，更在車主駕車途中實施惡意干擾。

龍崗區法院審理查明，這場「科技犯罪」早有伏筆。2023年10月，賴某經從事二手車租賃業務的鍾某介紹，以17.5萬元（人民幣，下同）購入一輛奔馳越野車，次年7月將車輛抵押向鍾某借款15萬元，後因無力償還債務同意將車轉售給林某。

2025年元旦清晨5時，賴某明知車輛已易主，仍通過定位系統鎖定車輛，然後遙控啟動車輛，授意代駕司機將車開至東莞市某農貿市場附近，賴某再將車開回深圳鹽田某花園負一樓停車場停放。一小時後，被害人林某發現愛車被盜，循定位找到車輛並趕往鹽田將車開回。

賴某察覺車輛啟動且處於行駛狀態，竟通過手機遙控車輛，讓車輛多次強制熄火，以阻止車主將車輛取回。當時林某正駕車途經車流密集的高速公路和城市主幹道，由於無法正常操控車輛，隨時可能引發連環車禍。

案發後，賴某經民警電話傳喚投案自首。經鑑定，涉案車輛價值14.58萬元。龍崗區法院審理認定賴某是累犯，但有自首、認罪認罰等情節，依法以盜竊罪、以危險方法危害公共安全罪，數罪並罰決定執行有期徒刑4年，並處罰金6000元。該案判決已生效。

承辦法官表示，車主通過移動終端設備監測並控制車輛，須切實防範智能汽車用戶變更帶來的潛在風險，車輛轉手後，務必及時解除對原用戶的授權，同時謹慎選擇授權。

對此，網民紛紛留言：「細思極恐，我的車不是我的車」，「這涉及公共危險，數罪並罰才判4年，量刑過輕」，「我的領克賣了兩年了，現任車主也沒去更新車主信息，我現在都還能控制他的車，但是咱們有素質，不幹這些事」，「這都能控制，如果戰時，特斯拉高速上突然關閉發動機，請問車主們如何應對」，「確實給二手買家上了一堂驚心動魄的防範風險課」。

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