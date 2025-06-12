中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

「你的頸椎病是因為前世被砍了頭」、「交的學費愈多，就能獲取更大的『宇宙能量』」......這些看來荒誕的說辭涉嫌讓全國28省上萬人掏空家底，其中不乏企業高管、名校海歸。這個涉案35億元（人民幣，下同）的精神傳銷組織，是迄今中國國內組織規模最大、斂財最多的「靈修」案件，一張「全息圖」就要價200萬美元，而主嫌張馨月至今仍從境外遙控這個「靈修帝國」。

鳳凰網「風暴眼」報導，據近日遼寧瀋陽法院的判決，這條「靈修經濟」黑色產業鏈背後，張馨月是學員眼中的神祕教主。1974年出生的張馨月，本名張達衠，自稱東北某重點大學工商管理碩士，1999年在吉林創立「印象女人形象策畫館」，她敏銳地捕捉到中產女性群體的精神空虛，2007年轉型「成功學培訓」，一堂課收費15萬起。

新學員幾乎沒人見過張馨月本人，卻有上萬信徒每日朝拜她。隨著業務擴張，她開始自封「宇宙能量管道」，聲稱能「遠程療癒疾病」、「鏈接外星文明」，具「改變風水」能力，使學員獲得命運的垂青。通過授課、售書、兜售不同層級的頭銜等形式，對學員進行精神控制，聲稱交的學費愈多，能夠獲取更大的「宇宙能量」，誘使學員逐級、持續繳納高額費用。

張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

2013年後，積累了巨額財富的張馨月，安排第一批學員中的姜繼英等人代為在國內授課，自己舉家搬遷到加拿大 ，還讓骨幹導師們也在加拿大買房定居。2016年因國內多省查處其組織，她攜核心成員逃往馬來西亞、法國等地，以「國際導師」身分遙控國內400餘家「奢館」。

2025年1月17日，迄今為止國內組織規模最大、再生能力最強、斂財數額最多的「靈修」有害培訓大案塵埃落定。遼寧省瀋陽市新民市人民法院對此案進行一審判決，被告蘇念瑤、瀋悠、林悅等8人，作為張馨月犯罪集團的重要骨幹成員，被判處7至9個月不等的有期徒刑和罰金。8名被告均未上訴，判決生效。

報導指出，張馨月犯罪集團手法之隱蔽、架構之龐大、危害之深重，堪稱國內「精神傳銷」典型案例。 張馨月的「奢活藝術館」表面是高端會所裡進行讀書會、插花課，實則為精心設計的斂財機器，通過展示導師海外豪宅、遊艇生活「造夢境」，A4大小的「全息圖」號稱能規畫人生的圖紙售價200萬美元，擁有「國際導師」頭銜需「上行」1.4億元......最後逼迫學員抵押房產、刷爆信用卡。

張馨月的終極目標是在全球找到3000張拼圖；每個學員都想成為這3000張拼圖之一，因為能得到張馨月的直接灌溉，在死時飛升到更高的維度，下輩子不用來地球，會在一個更高的生命體。頭目張馨月逐步建立起了「張馨月—國際導師（投資3000萬可晉升）—海外理事（200萬美元入門費）—國際督導—奢館館長」五級架構，每個層級需繳納15萬元至3000萬元不等的費用才能逐級晉升。

案件受害者多為家境優渥的女性，其中不乏企業高管、名校海歸。44歲的顧瑤（化名）18年「修行」投入300餘萬元，如今離婚、負債，靠母親退休金 生活；50歲的余瀾（化名）原在北京擁有房產，為晉升「國際督導」耗盡積蓄並借款600萬元，被迫租房度日。而在加拿大、美國多地還發生學員因退費遭鐵質衣架毆打事件，受害者甚至被威脅想「跳樓尋死」。

據辦案民警，張馨月的「奢館」項目裹挾了全國28個省（區、市）1萬餘人，已查明的非法聚斂錢財的數額超過35億元，這些錢大多被轉移至境外，用於供養犯罪集團中極少數人在境外購買豪宅、遊艇、豪車等。