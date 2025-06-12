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客戶請吃6元乾扣麵 安徽2銀行經理各罰3000 網批矯枉過正

中國新聞組／北京12日電
關於安徽渦陽農村商業銀行的內部處理通報在網上流傳，引發關注。（視頻截圖）
關於安徽渦陽農村商業銀行的內部處理通報在網上流傳，引發關注。（視頻截圖）

安徽渦陽農村商業銀行青町支行客戶經理李玉虎與李陽，因在當地一家乾扣麵館與該行貸款客戶一同用餐，餐費由客戶承擔，被該行通報批評，並核減各自績效3000元（人民幣，下同），該行行長張曉虎也「連坐」被罰1000元。消息傳出，不少網民認為矯枉過正，「6元麵條都要嚴打，真正的高檔宴請反而隱身」，「簡單一頓便飯不吃是不是不盡人情？用得著小題大作嗎？」。

據易簡財經報導，6月10日，關於安徽渦陽農村商業銀行的內部處理通報在網上流傳，引發關注。通報內容顯示，事發於6月6日中午，渦陽農村商業銀行青町支行的客戶經理李玉虎與李陽，在當地一家乾扣麵館與該行的貸款客戶一同用餐，餐費由客戶方承擔。

根據通報，經渦陽農村商業銀行黨委會研究決定，為「嚴肅紀律，教育本人，警示全行」，對直接責任人李玉虎、李陽處以通報批評，並核減各自績效3000元。同時，作為管理責任人，青町支行行長張曉虎也被處罰，核減績效1000元。

公開資料顯示，乾扣麵是安徽亳州渦陽地區的一種傳統麵食，以黃豆芽、蒜汁、蔥花等為底料。當地一家乾扣麵館的負責人稱，乾扣麵6塊錢一碗，青町鎮有7家乾扣麵館。在當地縣城，一家乾扣麵館人均消費在15元左右。

因為一碗麵引發嚴重處罰，不少網民對此提出質疑稱：「若6元麵條都要嚴打，真正的高檔宴請反而隱身？」，「某些領導有一點矯枉過正了」，「小題大作」，「真正的大魚抓不住，拿幾個小蝦米出氣做樣子」，「典型的中國式執法，抓小不抓大」，「一頓飯錢10幾塊錢有必要上綱上線？又不是胡吃海喝」，「這個真的過分了」，「形式大於內容的典型」。

據紅星新聞引述一名銀行從業者稱，銀行內部都有規定，員工不能與客戶發生利益往來，涉及額度小的罰款通報，額度大的開除。核減績效就是處罰的一種。

中央黨校（國家行政學院）教授竹立家認為，對違規接受宴請的處罰不應該看飯店大小，涉及價格高低，而在於是否接受宴請這個行為。只要接受了可能影響職務行為的宴請，就應該被處罰。

渦陽農村商業銀行2009年5月成立，前身為渦陽縣農村信用合作聯社，是經中國銀行業監督管理委員會批准成立的一家股份制銀行。今年4月，渦陽農村商業銀行因為 「貸款管理不審慎」 ，被國家金融監管總局亳州分局罰款30萬元，時任副行長李中傑也收到警告處分。

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