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女子凌晨在梯廳被「頭盔男」壓地襲胸 網：色膽包天 閹了

中國新聞組／北京12日電
男子抱著女子往梯廳出口走去。（視頻截圖）
男子抱著女子往梯廳出口走去。（視頻截圖）

中國網路近日傳出一段視頻，在浙江東陽市某公寓一樓電梯廳，一名女子在取快遞時，竟當場被一名戴著頭盔的男子從後抱住，男子將女子一路拖拉到通道口並壓倒在地進行猥褻，全程被公寓電梯廳的監控拍下。視頻引發大批網民撻伐，稱這已不是猥褻，明顯涉及性侵，要求嚴辦。警方昨發通報稱已對涉嫌男子依法刑事拘留。

據觀察者網報導，近日網傳一段「女子凌晨在電梯廳被『頭盔男』抱起壓倒在地」視頻，引發網民關注，由於從視頻看，事件就發生在公寓人進人出的的一樓梯廳，讓大批網民直呼不可思 議。

視頻中，一名穿著短裙的女子在信箱旁取快遞，此時一名戴頭盔的男子疑似跟蹤她，從她後方走來，很快地把女子從後方抱住，並用左手勒住女子的頸部，右手抱著女子，企圖將她往逃生通道口帶走，因女子奮力掙扎，男子一路拖拉帶抱將女子帶往通道口，隨即把她壓倒在地上進行猥褻。女子繼續想掙脫，男子仍壓著她對她上下其手。

男子將女子壓倒在地猥褻。（視頻截圖）
男子將女子壓倒在地猥褻。（視頻截圖）

視頻被放上網後，引來全網怒留言撻伐，要求警方介入並嚴懲。浙江省東陽市公安局官方微博昨晚對此發布警情通報指出，2025年6月9日3時12分，該局接群眾報警稱其朋友被人猥褻後立即開展調查。經查，嫌疑人李某某（男，33歲）於6月9日3時許在東陽市白雲街道某公寓一樓電梯廳對一女子實施猥褻行為後逃離現場，現已抓獲歸案並依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

據此前報導，視頻傳出後，浙江東陽警方曾表示，「女子被男子猥褻、襲胸」，警方已介入調查。

對此事件及警方通報結果，網民們紛紛留言：「這真可怕，希望嚴懲這個男的」，「能不能閹了啊」，「這不僅僅是襲胸啊？這男的要是力氣再大一點就給女的抱走了」，「這不就是強姦未遂嗎？不是女孩劇烈掙扎就給帶到沒監控的地方去了，這種就該抓起來多判個幾年」，「曉得有監控戴頭盔」。

微博

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