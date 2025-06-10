烏龜爬出陽台掉落砸死童 廣東飼主判賠128萬 網友仍怒

示意圖，非新聞當事者飼養烏龜。(取材自小紅書)

中國高空墜物事件頻傳，近日廣東省韶關市中級人民法院發布一起案例，趙某夫婦去年底帶孩子在小區玩耍時，一隻從天而降的烏龜砸中孩子頭部，孩子送醫搶救無效死亡。經調查，墜落的烏龜是小區業主張某飼養，經中級法院調解後，張某可分期付款賠償128萬元（人民幣，約16萬美元），並給予30天寬限期。

綜合紅星新聞等媒體報導，去年年底，趙某夫妻帶著孩子在小區散步，突然從天上掉下一隻烏龜，正好砸到孩子頭部。雖然緊急送醫搶救，孩子還是不幸身亡。悲痛之餘，趙某夫妻很快得知，那隻肇事烏龜是高層住戶張某飼養，那天烏龜爬出陽台掉落，這才發生悲劇。

事故發生後，趙某夫婦與張某、物業公司及其保險 公司等就賠償事宜進行了協商，但未能達成一致意見，故趙某夫婦將上述各方訴至武江法院，請求判令各被告連帶賠償130萬元。

法院經審理後認為，張某作為烏龜的飼養人和所有人，應當對趙某小孩的死亡承擔侵權責任；至於小區物業管理公司，雖然投保了物業管理責任保險，但因為趙某夫婦未能舉證證明小區物業公司的不作為，因此物業公司在本案中不承擔責任，保險公司也無須承擔賠償責任。

法院一審依法判決張某須向趙某夫婦賠償128萬元。一審宣判後，張某不服，上訴至韶關市中院。經韶關市中院調解，趙某夫婦與張某達成調解協議，考慮到張某經濟能力，趙某夫婦同意張某分期償還賠償款128萬元，並給予其30天的寬限期。