我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前中共軍委副主席許其亮在北京火化 習近平出席送別

停車咪表遭貼詐騙二維碼 紐約市交通局警告勿掃描付款

「不用理，掛掉」粵官員接維權電話嬉笑回應 挨轟：好大官威

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東廣播電視台「廣東民聲熱線」節目打電話到湛江市坡頭區政府辦公室，電話那頭傳來嬉笑聲，一工作人員指示接電話的工作人員「不用理，掛掉」。(視頻截圖)
廣東廣播電視台「廣東民聲熱線」節目打電話到湛江市坡頭區政府辦公室，電話那頭傳來嬉笑聲，一工作人員指示接電話的工作人員「不用理，掛掉」。(視頻截圖)

廣東廣播電視台「民聲熱線」近日接獲聽眾袁先生投訴，稱被湛江市坡頭區政府拖欠134萬(人民幣，下同)工程款兩年不還，該節目主持人打電話到湛江市坡頭區政府辦公室替袁先生維權時，卻遭話筒那端一名工作人員嬉笑指示接電話的人「不用理，掛掉」。節目視頻曝光後，引發網友炮轟該辦公室「好大的官威」。目前官方已將涉事兩名員工停職調查中。

上游新聞報導，民聲熱線6日發布視頻，其中聽眾袁先生向電台投訴廣東省湛江市坡頭區龍頭鎮拖欠工程款。袁先生稱該鎮山岱村的雨汙分流工程，於2021年5月15日開工，2022年12月份完工，2023年年初就完成了驗收和財政審核，總金額為203萬9100多元。「施工期間，已經支付給我一部分，剩下尾款134萬幾千塊。到現在還沒有支付給我，我都給人家追到走投無路了，幾年都不敢回家過年了。」

隨後，主持人給龍頭鎮副鎮長打了電話，李副鎮長回應稱，「已經驗收結束了，但是上面資金還沒有到，沒到的情況下，現在沒辦法支付。」主持人詢問：「就是區裡面一直欠著你們，然後你們欠著老百姓，老百姓現在被法院給執行。」李副鎮長表示認同，並稱：「但是資金沒有下來，我也沒辦法啊。」

「我覺得這個鎮長好委屈啊，來給他區裡面打電話。」此後，主持人撥通了湛江坡頭區政府辦公室的電話，接電話的是一名女性工作人員，她對主持人說，「稍等一下。」此後電話那頭傳出她和另外工作人員交流的聲音，「廣播台的，我不敢回覆這些問題。」

此時，一名男性工作人員給這名女性工作人員說了一些話。主持人詢問，「那個說話的是你們主任嗎？讓他來接，我來跟他解釋。又不想擔責，又在後面指點江山。」當主持人說完這番話後，電話那頭傳來幾聲嬉笑聲，一男聲指示接電話的女性工作人員，「不用理，掛掉。」

這則視頻引發了廣泛關注和討論，截至7日下午，該視頻點讚近43萬，評論5.6萬。網友們指出，在背後指示「不用理，掛掉」的人官威大，很想知道此人是誰。

7日下午，廣東民聲熱線更新視頻稱，湛江市坡頭區向節目組發來了正式的回應函，同時，該區領導也專門致電節目組，對工作人員的不當行為表達了正式的道歉。另外，當地政府領導已找到投訴人袁先生，商討出一套雙方都能接受的清欠還款方案。坡頭區人民政府辦公室同日發布通報稱，對兩位涉事人員予以停職檢查處理。

廣東廣播電視台「廣東民聲熱線」節目打電話到湛江市坡頭區政府辦公室，電話那頭傳來嬉...
廣東廣播電視台「廣東民聲熱線」節目打電話到湛江市坡頭區政府辦公室，電話那頭傳來嬉笑聲，一工作人員指示接電話的工作人員「不用理，掛掉」。(視頻截圖)

上一則

全球首位256級用戶出現 騰訊QQ滿級圖標「時光企鵝」誕生

下一則

順風車載到通緝犯 司機冷靜與警布控 開200公里收網

延伸閱讀

2男闖法拉盛商家持槍行搶 1落網1在逃

2男闖法拉盛商家持槍行搶 1落網1在逃
女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去
廣東台山為開發案 擅改白海豚保護區範圍

廣東台山為開發案 擅改白海豚保護區範圍
發現護士妻與醫師不雅視頻 杭州男自殺 父維權數月也走了

發現護士妻與醫師不雅視頻 杭州男自殺 父維權數月也走了

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐

老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
美國務院急轉彎 下令恢復哈佛國際生簽證受理程序

美國務院急轉彎 下令恢復哈佛國際生簽證受理程序