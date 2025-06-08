「不用理，掛掉」粵官員接維權電話嬉笑回應 挨轟：好大官威

廣東廣播電視台「廣東民聲熱線」節目打電話到湛江市坡頭區政府辦公室，電話那頭傳來嬉笑聲，一工作人員指示接電話的工作人員「不用理，掛掉」。(視頻截圖)

廣東廣播電視台「民聲熱線」近日接獲聽眾袁先生投訴，稱被湛江市坡頭區政府拖欠134萬(人民幣，下同)工程款兩年不還，該節目主持人打電話到湛江市坡頭區政府辦公室替袁先生維權時，卻遭話筒那端一名工作人員嬉笑指示接電話的人「不用理，掛掉」。節目視頻曝光後，引發網友炮轟該辦公室「好大的官威」。目前官方已將涉事兩名員工停職調查中。

上游新聞報導，民聲熱線6日發布視頻，其中聽眾袁先生向電台投訴廣東省湛江市坡頭區龍頭鎮拖欠工程款。袁先生稱該鎮山岱村的雨汙分流工程，於2021年5月15日開工，2022年12月份完工，2023年年初就完成了驗收和財政審核，總金額為203萬9100多元。「施工期間，已經支付給我一部分，剩下尾款134萬幾千塊。到現在還沒有支付給我，我都給人家追到走投無路了，幾年都不敢回家過年了。」

隨後，主持人給龍頭鎮副鎮長打了電話，李副鎮長回應稱，「已經驗收結束了，但是上面資金還沒有到，沒到的情況下，現在沒辦法支付。」主持人詢問：「就是區裡面一直欠著你們，然後你們欠著老百姓，老百姓現在被法院給執行。」李副鎮長表示認同，並稱：「但是資金沒有下來，我也沒辦法啊。」

「我覺得這個鎮長好委屈啊，來給他區裡面打電話。」此後，主持人撥通了湛江坡頭區政府辦公室的電話，接電話的是一名女性工作人員，她對主持人說，「稍等一下。」此後電話那頭傳出她和另外工作人員交流的聲音，「廣播台的，我不敢回覆這些問題。」

此時，一名男性工作人員給這名女性工作人員說了一些話。主持人詢問，「那個說話的是你們主任嗎？讓他來接，我來跟他解釋。又不想擔責，又在後面指點江山。」當主持人說完這番話後，電話那頭傳來幾聲嬉笑聲，一男聲指示接電話的女性工作人員，「不用理，掛掉。」

這則視頻引發了廣泛關注和討論，截至7日下午，該視頻點讚近43萬，評論5.6萬。網友們指出，在背後指示「不用理，掛掉」的人官威大，很想知道此人是誰。