安徽飯店前停車拒用餐 遊客遭圍毆僅獲賠500元…網友氣憤

遊客稱在安徽涇縣一飯店門口停車遭多人毆打。(視頻截圖)

江蘇鎮江遊客蔡先生一家近日在涇縣桃花潭景區停車時，因拒絕當地飯店強制要求就餐而與店家發生衝突，遭多人毆打，導致蔡先生身體多處受傷，其4歲女兒目睹全程驚恐哭喊。報警後，打人者家屬賠償蔡先生500元(人民幣，下同)後道歉。事後，當地文化和旅遊局發布情況通報，表示將成立專班全面調查並嚴肅處理。

綜合南方都市報、極目新聞等報導，有遊客近日在網上反映，他和家人6月1日在桃花潭景區附近公共停車位停車時，一家飯店要求必須就餐才可停車。遊客拒絕後，雙方發生口角，之後飯店職員找來多名人員對其施暴，導致其4歲女兒驚恐哭喊。

蔡先生被毆打的視頻在網上引發許多人憤怒，質疑遊客為何會遭遇此種對待，並對賠償僅為500元表示不滿，「旅遊景地怎麼能這樣對待一個遊客呢？5個人毆打一個人賠500元，打人的代價這樣低嗎？」不少人對當地文旅局的處理也表達不滿。

另據網易報導，不過，有知情人士發聲，指蔡先生停車位置為燒烤店門口的三輪車車位，而非公共汽車停車位，燒烤店白天沒生意，所以車位給土菜館老闆用的；並稱蔡先生先動手導致衝突爆發。另有居民表示，當地設有明確的指示牌告知遊客如何停車，並有大型停車場供遊客使用。

事件發生後，涉事的飯店已經關門，涇縣相關部門正在調查具體情況，警方僅表示正在處理此事。

有評論指出，面對這一事件，當地文旅局的回應雖然迅速，但「這事不光是文旅局的事」。此事件有可能觸犯刑法，嚴重侵犯他人人身權利，社會影響也極其惡劣，500元的賠償無法彌補蔡先生一家的身體和精神上的創傷。評論稱，安全是文旅行業的生命線，別讓一顆老鼠屎壞了一鍋湯，更別懷抱「息事寧人」的心態，錯過了公共危機處理的最佳時機。