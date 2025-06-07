我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎世家1個1.5萬的「北京烤鴨」包 網嘲：路邊攤零食袋

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後墜樓身亡

杭州員工發燒37.9度請假遭HR罵「該看精神科」 全網怒了

中國新聞組／北京7日電
HR諷刺事主「38度頂不住」等。（取材自極目新聞）
HR諷刺事主「38度頂不住」等。（取材自極目新聞）

一名網民近日發文稱，自己因發燒37.9度向公司請假1小時，卻遭到HR負責人言語辱罵：「該看看精神科了」、「低能兒」、「飯桶」等，自己的工作帳號還被刪除，且被通知績效工資為「0」。消息傳出後在網上引發大批網民怒火，紛紛肉搜這家公司，並批這名HR「好大的官威」，而公司的回覆是「兩人因個人原因吵架」。當地官方已介入調查。

綜合網易、香港01報導，據天眼查社交帳號轉發的網帖，一名網民稱自己在杭州某MCN公司工作，自述因發燒37.9度向公司HR請假1小時，卻遭到HR負責人約2小時的言語辱罵，包括「你這也太嬌氣了，我天呢，38度頂不住」、「該看看精神科了」等不當言論。該網友還透露，事發當晚其工作帳號被刪除，且被通知績效工資為「0」。

網帖顯示，該網友標註了「願景未來MCN」相關帳號，迅速引發網民熱議，不少人對HR的行為表示憤慨。截至目前，該公司在社交平台的相關帳號已設置為僅限好友評論，招聘平台上的職位信息也已全部清空。

據天眼查資料，杭州願景未來（杭州）信息科技有限公司品牌隸屬於願景未來（上海）傳媒科技有限公司，於2018年在上海成立，是一家以直播為核心的綜合型服務品牌，在杭州、北京、上海等地均設有分公司，簽約藝人包括于正、朱梓驍等人。目前該公司尚未對此事公開回應。

杭州市蕭山區人力資源和社會保障局工作人員表示，已關注到此事並介入調查。據該局了解，公司方面稱事件僅為「兩人因個人原因吵架」。針對網友反映的績效工資為「0」等問題，涉事員工不會受到任何處分。目前，此事件仍在進一步調查中。

大部分網民認為這位HR的言論過激，連基本的人文關懷都不能做到：「跟崗位沒關係，跟個人素質有關係」，「體溫只是一個身體指標，我前陣子37.4度進急救，善待打工人吧」，「好大的官威啊」，「請假是每個打工人的權利包括你HR」，「說真的，正常人做不了HR」。

據天眼查社交帳號，其發布了一則願景未來（杭州）信息科技有限公司的人事調整通告顯示，人力資源負責人黃某在員工關係管理工作中，其不當的個人行為對公司運營秩序及員工權益造成了實質性影響，已違反公司規定，自6月5日起與其解除勞動合同關係。

上述通告是否與此事件有關，目前不得而知。

香港

上一則

「咖啡與茶可兼容」中駐美大使謝鋒：望美方撤銷錯誤舉措

延伸閱讀

台2女大學生被騙柬埔寨打工 祖父匯款十餘萬換不回自由

台2女大學生被騙柬埔寨打工 祖父匯款十餘萬換不回自由
章子怡、楊冪約「醬園弄」蛋糕局 粉絲暴動想跟

章子怡、楊冪約「醬園弄」蛋糕局 粉絲暴動想跟
從小沒單獨房間 黃聖依長大後愛上買房

從小沒單獨房間 黃聖依長大後愛上買房
中國花旗精簡技術解決中心 今年裁員3500人

中國花旗精簡技術解決中心 今年裁員3500人

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學