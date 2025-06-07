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重慶2水果店爭執 大砸西瓜 網笑稱：盼金店吵架也如此

中國新聞組／北京7日電
重慶兩家知名水果店上演「砸西瓜大戰」，現場滿地狼藉。（視頻截圖）
重慶兩家知名水果店上演「砸西瓜大戰」，現場滿地狼藉。（視頻截圖）

多名網民近日發視頻稱，重慶兩家知名水果店疑因邊界問題起爭執，在街頭上演「砸西瓜大戰」，現場滿是被砸爛的西瓜，「戰況」慘烈；據目擊者說，兩家水果店人員後面還互扔了荔枝，被聞風而來的大媽們撿走，目前警方已介入。有網民稱，兩家店沒有互毆，用「砸西瓜解爭執，太紳士了，讚」，也有不少網民批評太過浪費，「要是兩家金店也這麼扔就好了」。

據極目新聞報導，據多名網民發布的視頻，事發日在6月5日，起爭執的兩家店，是位於重慶財信城市國際小區附近的一家百果園店和一家鮮豐水果店。6月6日，事發地附近一家商戶介紹，當時不僅扔了西瓜，後面還扔了荔枝。另一位目擊者稱，有大媽在現場撿走了不少荔枝。

視頻中，兩家水果店的地上全是被砸爛的西瓜，其中有很多是店裡工作人員抱著西瓜直接往地上砸，地上一片狼藉。有網民爆料稱，兩家水果店是因為店面位置邊界問題吵了起來，沒多久雙方就開始朝地上砸西瓜，損失可能有一兩千元人民幣。

重慶兩家知名水果店上演「砸西瓜大戰」，現場滿地狼藉。（視頻截圖）
重慶兩家知名水果店上演「砸西瓜大戰」，現場滿地狼藉。（視頻截圖）

轄區街道辦工作人員表示，此事發生後，街道辦多個部門的工作人員一起到現場進行了協調，現場已經恢復秩序，警方也已介入處理此事。

對此，百果園店員回應稱，兩家店隔得比較近，有個「三八」線，「我們這邊可能移過去了一點，那邊店長就讓移回去，這邊員工速度慢了點，那邊就比較生氣，損失了一兩千塊的水果」。

網民們紛紛留言表達看法：「是不是他們在互問，這西瓜保熟嗎？」，「水果店爭吵是砸西瓜大戰，外加荔枝小弟助威，難怪人們說要吵架千萬不能同豬肉佬吵」，「天哪，重慶兩大水果店發生什麼爭執呀？那麼多西瓜被打開誰還敢吃呀？損失大了」，「砸西瓜，解爭執，太紳士了，讚」，「打架不敢打，砸西瓜消氣 」，「要是兩家金店也這麼扔就好了」。

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