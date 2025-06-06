我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

為省30元1瓶氧氣 卡車司機青藏高原喪命 留6子女和卡債

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
常某1年多前買的卡車。（取材自大河報）
常某1年多前買的卡車。（取材自大河報）

儘管官方宣布脫貧，但中國偏鄉仍有經濟困難家庭為省錢付出生命。河南林州卡車司機常某近日赴青藏高原載貨，為省30塊錢（人民幣，下同）一瓶的氧氣，只帶了一瓶氧氣就駕車來到青藏高原，最終因缺氧離世。常某身後留下尚未領證的「妻子」劉女士和兩人各3名子女，其中5人未成年，還欠下30萬元卡債，劉女士說，她會撫養丈夫和前妻所生未成年子女到成年。

據大河報報導，常某近日在青藏高原五道梁鎮附近去世，消息經媒體報導後，引發網民關注。據了解，常某的妻子4年前因腦出血病逝，3年前，常某帶著3個孩子與劉女士再婚，劉女士也帶著3個孩子。此前姚村鎮政府在接受媒體採訪時稱，其家庭情況比較特殊，常某與劉女士並未辦理結婚登記。 

常某親屬說，6名子女中，常某的大女兒在鄭州上大學，另外兩個孩子一個在讀初三，一個在讀小學五年級，「二女兒馬上要中考，而且學習成績非常好，事情發生後，她一直不願意回學校」。此外，劉女士的3個孩子中，有兩個也正在讀書。

姚村鎮政府此前表示，常某的三個子女現處於事實無人撫養狀態，鎮政府已為兩名未成年子女申報「事實無人撫養兒童」資格，每人每月可獲得1100元生活補助。林州市民政局稱，已完成對其家庭的入戶核查，並提供了2萬元的慈善救助金，其臨時救助、低保等手續正在辦理。

劉女士正處理常某後事。（取材自大河報）
劉女士正處理常某後事。（取材自大河報）

至於常某的兩位未成年子女應該由誰來撫養，該親屬稱，除了和孩子們共同生活的劉女士外，常某的父親已70多歲，自幼腿腳不便，常某的妹妹已在外地成家，孩子們還有外祖父、外祖母以及兩個舅舅，尚未確定由誰來擔任監護人。

這些孩子的後續生活如何保障，引發網民關注。常某妻子劉女士今表示，雖然她沒和常某辦理結婚登記，但是和孩子們共同生活3年也建立了感情，她願意撫養常某的兩名未成年子女至成年。

劉女士稱，常某於一年多前花費30多萬購買了這輛卡車，每月需還貸款1萬多元，現在還有8萬元左右車貸未還，此前遇上當月還不上車貸情況，她和常某就會借信用卡、網貸來周轉，目前家中尚有30多萬元的負債。她收到愛心人士們捐款五六萬元，已全部用來還貸，還有一部分由常某的二叔暫時保管。

此事經報導之後，多位網民詢問是否有相應的捐款渠道，常某所在下里街村村委會的相關負責人表示，事發後，村委會也組織了捐款，款項已交給常某的大女兒，目前，暫時還沒有官方確認的捐款渠道。5日晚，劉女士、常某大女兒說，她們正在商議捐款渠道事宜。

貸款 河南 鄭州

上一則

「王牌在手」中緊盯稀土磁鐵出口 追蹤流向系統上線

下一則

華為AI晶片難獲中國科企轉用 有2大原因

延伸閱讀

富樂頓女大學生遭綁架棄屍 嫌犯涉槍擊謀殺動機不明

富樂頓女大學生遭綁架棄屍 嫌犯涉槍擊謀殺動機不明
涉綁架、殺害3女兒棄屍 華州男被通緝 妻子：他最近有精神狀況

涉綁架、殺害3女兒棄屍 華州男被通緝 妻子：他最近有精神狀況
烏克蘭最具野心奇襲 上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

烏克蘭最具野心奇襲 上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地
華州蜂巢卡車翻覆 2.5億隻蜜蜂滿天飛

華州蜂巢卡車翻覆 2.5億隻蜜蜂滿天飛

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案