為省30元1瓶氧氣 卡車司機青藏高原喪命 留6子女和卡債

常某1年多前買的卡車。（取材自大河報）

儘管官方宣布脫貧，但中國偏鄉仍有經濟困難家庭為省錢付出生命。河南 林州卡車司機常某近日赴青藏高原載貨，為省30塊錢（人民幣，下同）一瓶的氧氣，只帶了一瓶氧氣就駕車來到青藏高原，最終因缺氧離世。常某身後留下尚未領證的「妻子」劉女士和兩人各3名子女，其中5人未成年，還欠下30萬元卡債，劉女士說，她會撫養丈夫和前妻所生未成年子女到成年。

據大河報報導，常某近日在青藏高原五道梁鎮附近去世，消息經媒體報導後，引發網民關注。據了解，常某的妻子4年前因腦出血病逝，3年前，常某帶著3個孩子與劉女士再婚，劉女士也帶著3個孩子。此前姚村鎮政府在接受媒體採訪時稱，其家庭情況比較特殊，常某與劉女士並未辦理結婚登記。

常某親屬說，6名子女中，常某的大女兒在鄭州 上大學，另外兩個孩子一個在讀初三，一個在讀小學五年級，「二女兒馬上要中考，而且學習成績非常好，事情發生後，她一直不願意回學校」。此外，劉女士的3個孩子中，有兩個也正在讀書。

姚村鎮政府此前表示，常某的三個子女現處於事實無人撫養狀態，鎮政府已為兩名未成年子女申報「事實無人撫養兒童」資格，每人每月可獲得1100元生活補助。林州市民政局稱，已完成對其家庭的入戶核查，並提供了2萬元的慈善救助金，其臨時救助、低保等手續正在辦理。

劉女士正處理常某後事。（取材自大河報）

至於常某的兩位未成年子女應該由誰來撫養，該親屬稱，除了和孩子們共同生活的劉女士外，常某的父親已70多歲，自幼腿腳不便，常某的妹妹已在外地成家，孩子們還有外祖父、外祖母以及兩個舅舅，尚未確定由誰來擔任監護人。

這些孩子的後續生活如何保障，引發網民關注。常某妻子劉女士今表示，雖然她沒和常某辦理結婚登記，但是和孩子們共同生活3年也建立了感情，她願意撫養常某的兩名未成年子女至成年。

劉女士稱，常某於一年多前花費30多萬購買了這輛卡車，每月需還貸款 1萬多元，現在還有8萬元左右車貸未還，此前遇上當月還不上車貸情況，她和常某就會借信用卡、網貸來周轉，目前家中尚有30多萬元的負債。她收到愛心人士們捐款五六萬元，已全部用來還貸，還有一部分由常某的二叔暫時保管。

此事經報導之後，多位網民詢問是否有相應的捐款渠道，常某所在下里街村村委會的相關負責人表示，事發後，村委會也組織了捐款，款項已交給常某的大女兒，目前，暫時還沒有官方確認的捐款渠道。5日晚，劉女士、常某大女兒說，她們正在商議捐款渠道事宜。