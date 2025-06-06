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中國知名法學教授也栽了 一天內竟被騙900多萬元

中國新聞組／北京6日電
示意圖。（取材自紅星新聞）
示意圖。（取材自紅星新聞）

電信網路詐騙招式推陳出新，但屬於較「傳統」的「炒股群」依然猖獗，一名曾擔任大學校長的著名法學教授，就在一天內被騙了900多萬元（人民幣，下同）。

據紅星新聞引述「檢察風雲」期刊案例指出，近期，江蘇省淮安市淮安區人民法院公布了一起詐騙案。2022年底，曾在某大學擔任校長兼法學院教授的趙某退休，因感寂寞決定炒股，但他買的股票一直虧錢。2023年5月初他接到一個陌生電話，對方稱自己專門提供炒股免費諮詢服務，趙某很是心動，便依對方指示下載了一款App，進了一個100多名炒股散戶的聊天群。

其中，有人稱之前炒股虧了不少錢，後來經過助理程某的介紹，認識了「炒股大師」張某，現在賺了不少錢。這話立即引起了眾人的附和，趙某上網查出「大師」是某專業投資公司的老總。接著「炒股大師」張某在群裡開直播推薦股票，自始至終只有聲音，沒有人出現，連續聽了幾場直播後，趙某覺得張某很有水平，便充值5000元成了白金會員。

隨後，趙某按照張某的推薦買了兩隻股票，其中一隻股票短短幾天就賺了46萬元。趙某對張某心生佩服，便又充值4.5萬元成了鑽石會員。2023年5月中旬，張某以「操作大宗交易獲利更多且名額有限」為誘餌，趙某和群裡其他散戶都開了大宗交易帳戶，第一次分紅入帳了8000元，接著操作大宗交易「賺」到的13700元和36000元都能全部提現，趙某更加深信不疑。

2023年5月23日上午，張某突發消息給趙某說：「這次操作能賺150%以上，我給你預留了500萬元的份額，你能不能拿下？」聽到漲幅如此之高，趙某立即湊夠了500萬充值到自己的帳戶。當天中午，張某又發信息給趙某：「我這邊還有500萬元的份額，你還能不能吃下？不行的話我就給別人了。」趙某聽了，立即從親戚朋友處借了455萬元充入了自己的帳戶。

2023年5月25日下午，趙某突然接到警察打來的電話，說有一筆轉帳被反詐平台預警，讓其立即到公安局。趙某再次登錄平台操作，卻發現已經無法提現，這才如夢初醒，確認自己受騙。

2023年6月20日，寮國警方將一批在境外從事電信網路詐騙的中國籍嫌犯遣送回國。經審訊，警方發現，其中一名嫌犯顧某是參與詐騙趙某巨額資金的重要成員。

20多歲的顧某交代，他所待的詐騙公司以喜歡炒股的人為目標，將整個詐騙周期分為三個階段。第一階段「打粉」。即用AI給中國國內手機用戶打電話，通過精心編製的話術誘導對方下載公司專門研發的群聊App；第二階段「炒群」，群裡100多人多數都是冒充普通股民的水軍號，由同一個詐騙分子操作，顧某扮演張某，其老鄉孫某扮演程某；第三階段「引出產品」，先讓詐騙對象嘗到「甜頭」，最終誘惑他們在平台上進行巨額投資。

經查，2021年9月至2023年5月，顧某和孫某在境外詐騙窩點共騙取6名被害人合計1211萬餘元，2023年6月20日被遣送回國。2024年5月18日，顧某、孫某分別被江蘇省淮安市淮安區人民法院以詐騙罪判處有期徒刑5年，並處罰金11萬元。二人均未上訴。

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