1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

西子電梯科技有限公司總裁劉文超日前墜樓離世，杭州警方稱已排除刑事案件，西子電梯客服人員則稱暫不清楚具體情況。這起事件引發熱議，背後複雜的企業關係網以及巨大經營壓力成各界關注焦點。

綜合成都商報、澎湃新聞報導，在事發前三天的5月30日，劉文超還曾出席公司活動，當時並無任何異常跡象。劉文超曾獲浙江省第七屆「科技小巨人」、浙江省創業創新優秀企業家、第五屆杭州市優秀企業家等榮譽，2021年榮獲第四屆「最美浙江人·最美科技人」榮譽稱號。

西子電梯科技有限公司成立於2008年，劉文超常年超負荷工作。據浙江科學技術廳2021年12月21日發布的微信 公眾號文章介紹，一年365天，劉文超大概100天在外出差，100天住在企業，留給家庭的時間少之又少。

有媒體披露，西子電梯與母公司新西奧電梯集團以及與其它關聯企業之間有錯綜複雜的利益博弈。新西奧電梯集團內部長期存在「職業經理人派系」和「花園村派系」兩股不同勢力，權力鬥爭暗流湧動。

同時，西子電梯近年來深陷司法糾紛泥潭。據鳳凰網財經統計報導，目前西子電梯涉及各類司法案件累計高達192件，其中近八成是原告，超八成為合同糾紛。

網友紛紛留言表示，「一年出差將近200天…可憐的他老婆跟兒子」、「這麽光輝智者怎麽會尋短見，我們這些為生活奔波的人還在咬牙堅持」、「又一位人才走了」、「有錢人為什麽也不快樂？」。

還有網友說，「誰不想好好活著？何況是這樣呼風喚雨的商界人物，恐怕真的是走投無路了。」、「人怕出名豬怕壯，企業做大做強必然會有各方勢力盯上，壓力可想而知。」