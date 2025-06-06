我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

中國新聞組／杭州6日電
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

西子電梯科技有限公司總裁劉文超日前墜樓離世，杭州警方稱已排除刑事案件，西子電梯客服人員則稱暫不清楚具體情況。這起事件引發熱議，背後複雜的企業關係網以及巨大經營壓力成各界關注焦點。

綜合成都商報、澎湃新聞報導，在事發前三天的5月30日，劉文超還曾出席公司活動，當時並無任何異常跡象。劉文超曾獲浙江省第七屆「科技小巨人」、浙江省創業創新優秀企業家、第五屆杭州市優秀企業家等榮譽，2021年榮獲第四屆「最美浙江人·最美科技人」榮譽稱號。

西子電梯科技有限公司成立於2008年，劉文超常年超負荷工作。據浙江科學技術廳2021年12月21日發布的微信公眾號文章介紹，一年365天，劉文超大概100天在外出差，100天住在企業，留給家庭的時間少之又少。

有媒體披露，西子電梯與母公司新西奧電梯集團以及與其它關聯企業之間有錯綜複雜的利益博弈。新西奧電梯集團內部長期存在「職業經理人派系」和「花園村派系」兩股不同勢力，權力鬥爭暗流湧動。

同時，西子電梯近年來深陷司法糾紛泥潭。據鳳凰網財經統計報導，目前西子電梯涉及各類司法案件累計高達192件，其中近八成是原告，超八成為合同糾紛。

網友紛紛留言表示，「一年出差將近200天…可憐的他老婆跟兒子」、「這麽光輝智者怎麽會尋短見，我們這些為生活奔波的人還在咬牙堅持」、「又一位人才走了」、「有錢人為什麽也不快樂？」。

還有網友說，「誰不想好好活著？何況是這樣呼風喚雨的商界人物，恐怕真的是走投無路了。」、「人怕出名豬怕壯，企業做大做強必然會有各方勢力盯上，壓力可想而知。」

微信

上一則

活躍逾182年…首個滿級QQ將誕生 網友繼承父帳號玩25年

下一則

高考萬象／家長請假陪考被炒 法院：少做1件事算曠職

延伸閱讀

雙北世壯運落幕 蔣萬安：驕傲說出「我運動，故我在」

雙北世壯運落幕 蔣萬安：驕傲說出「我運動，故我在」
新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃
港將引入8工種專才 年齡放寬至40歲以下 目標3年1萬人

港將引入8工種專才 年齡放寬至40歲以下 目標3年1萬人
聖蓋博市將建新醫療大樓 與聖蓋博醫院相鄰

聖蓋博市將建新醫療大樓 與聖蓋博醫院相鄰

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案