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高考萬象／家長請假陪考被炒 法院：少做1件事算曠職

中國新聞組／北京6日電
女子因陪女兒高考未書面請假，被公司解雇後提告失利。圖為示意圖。（取材自微博）
女子因陪女兒高考未書面請假，被公司解雇後提告失利。圖為示意圖。（取材自微博）

中國2025高考將登場，許多家長會請假陪考，但得留意可能因此丟了工作。有名媽媽請事假陪女兒高考，稱領導和人事口頭批准，但事後公司以曠職為由將她開除，這名媽媽不服，將公司告上法院，官司一路打到高院，最終判媽媽敗訴。

上觀新聞報導，在北京某文化傳播公司擔任微信編輯的姜某，於2020年7月5日，透過微信和公司副總田總請事假，稱需接送女兒在7月7日至7月10日期間參加高考，但田總並未在微信上回覆。7月6日，姜某又向田總和人事當面請假，她表示因兩人均口頭批准，所以未留下書面證據。

而根據該公司2018年3月通過的「員工手冊」，所有員工請假需走正常流程，未走正常流程請假的按曠工處理；連續曠工2天或一年累計曠工3天公司將按開除處理，並不支付任何經濟補償。

7月7日至7月9日期間，姜某未出勤。公司以曠工為由解除與姜某的勞動合同，姜某不服，向法院提起訴訟。

一審法院認為，姜某雖主張已按公司規定請假，但未提交充分證據，故公司依據「員工手冊」之規定將其辭退，是合法解除，姜某要求違法解除勞動關係賠償金，法院不予支持；二審維持原判。姜某不服，提起申請再審，仍遭高院駁回。

目前中國勞動立法並未規定具體的事假規則，但從保障勞動者權益及規範用工管理的角度，給出了用人單位如何建立事假規則的路徑指引。作為用人單位，在遇到職工因故請事假時，可依情況決定批准與否，前提是用人單位要有完善的規章制度，明確職工請事假的流程及批准權限，並綜合考慮職工的實際情況。

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